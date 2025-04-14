菲律賓中部活火山蠢動 噴出煙雲達800公尺

菲律賓中部坎拉翁火山8日噴發後，今天再次蠢動，兩度噴出高達數百公尺的火山灰雲；這座火山現處於3級警戒狀態，火山口週邊8公里範圍列為危險區，禁止民眾進入。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）今天在社群平台貼文說，接近中午時，坎拉翁火山（KanlaonVolcano）先噴出高達800公尺的火山灰雲，接近下午3時又噴出高約600公尺的火山灰雲。

火山灰向西北方向飄去，影響附近拉卡洛塔市（LaCarlota）、巴哥市（Bago City）和鄰近城鎮的居民。

菲律賓地處火山和地震頻繁的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），有24座活火山，坎拉翁火山位於中部的內格羅島（Negros），高約海拔2500公尺。

菲律賓火山暨地震研究所今天中午發布通告說，坎拉翁火山在過去24小時內發生33次火山地震，噴出1931噸的二氧化硫氣體。

坎拉翁火山現處於3級警戒狀態，意味著著岩漿已接近地表，未來數週內可能發生危險噴發；火山口週邊8公里範圍列為危險區，禁止民眾進入。

菲律賓火山警戒機制分為6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。

坎拉翁火山8日清晨曾發生爆裂式噴發，火山灰直衝4000公尺高空。截至今日，光是在拉卡洛塔市就有1000多名居民暫時棲身於臨時收容所，多處水源被火山灰污染，大約3000名居民無乾淨水可用。