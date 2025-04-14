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西班牙南部擴大太陽能發電 橄欖油產業護樹抗爭

中央社／ 西班牙洛佩拉14日綜合外電報導

西班牙南部一座農場，農人甘伯斯（Francisco Campos）看著成群橄欖樹，擔心這些已有數百年歷史的樹木被砍伐，將土地讓給規劃中的太陽能園區。

64歲的甘伯斯在安達魯西亞（Andalusia）自治區小鎮洛佩拉（Lopera）告訴法新社：「砍掉橄欖樹以安裝太陽能板是一種罪過。」安達魯西亞陽光充沛，是西班牙栽種橄欖樹的重鎮。

西班牙是全球第一大橄欖油生產國，但橄欖農人長期以來利用的肥沃農地，現在正是想設置太陽能園區的能源企業積極爭取的目標。

西班牙在這波再生能源熱潮中成了歐洲發展綠能的領先國家，而安達魯西亞一年日照時數近3000小時，是西班牙設置最多太陽能板的地區之一。

Greenalia、FRV Arroyadas等再生能源公司已申請在洛佩拉附近興建多座太陽能園區的許可；農人說，這將影響多達1000公頃土地。

這些企業為了租用園區計畫所需的大片土地而洽談協議，但遇到數百名小地主的強烈反對。

於是安達魯西亞自治區政府宣布，將以「公共利益」名義徵用部分太陽能園區所需土地。

甘伯斯說：「他們奪走我的土地，交給一家企業，好讓這家企業營利，這叫公共利益嗎？這對我們沒有好處…我們的生活方式會被毀掉。」

運動人士估計，當地規劃的8項太陽能計畫將必須移除近10萬棵橄欖樹。自治區政府估算的數字則遠低得多，約為1萬3000棵。

67歲的退休人士巴洛莫（Maria Josefa Palomo）在抗議活動中說：「這些土地是祖先留給我們的，現在我要留什麼給孩子們？」

當地橄欖油合作社La Loperana表示，失去500公頃的橄欖園，將導致年收入減損超過200萬歐元（約新台幣7400萬元）。

為了阻止太陽能園區計畫，反對人士已對自治區政府和相關企業興訟。

電網營運商Red Electrica統計，西班牙去年靠風力和太陽能等再生能源發電比例達到創紀錄的56.8%。

西班牙太陽能產業集團UNEF表示，這些計畫可為鄉村增加稅收。

但反對者不同意，矢言繼續抗爭。

28歲農人康特拉（Juan Cantera）說：「（抗爭）到底。誰都不能奪走屬於我們的東西…橄欖油就是洛佩拉的一切。」

自治區 西亞 西班牙

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