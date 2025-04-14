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印度航空業復甦強勁 5年內載客估增8成達4億人次

中央社／ 新德里14日專電

根據印度政府最新資料，印度2028年到2029年的航空載客量將高達近4億人次，相較2023年到2024年的2.22億人次，將呈現短短5年間大幅成長80%的榮景。

印度媒體今日印度（India Today）今天報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，印度航空市場除迅速復甦，且持續擴張，從谷底反彈的速度比其他地方都還要快。

國際航空運輸協會（IATA）的數據顯示，截至2023年底，全球航空交通已恢復到疫情前94.1%的水準，在某些航線，如印度等地的國內航空交通量，則已經超過2019年的水準。

造成這種現象的原因，包括消費需求更為強勁、流動性需要更加擴大、中產階級的消費回流到航空業上等。

印度的空域在這段期間也變得更為擁擠，因為除了印度航空（Air India）等老字號航空公司正將機隊、服務大規模改造外，阿卡薩航空（Akasa Air）等新進業者也開始營運，提供新的航線與運能，各界對印度航空業重新感到興趣。

與此同時，航空交通相關的基礎建設也正試圖跟上需求，例如新孟買（Navi Mumbai）的國際機場就可望緩解孟買機場擁擠的現況，並成為印度西部重要的門戶。

另外，包括空中管制、行李處理、地面運輸等配套，也正隨著基礎建設擴增。

在航空公司間的競爭加劇之際，可能會讓許多航線的票價降低，進而讓愈來愈多人選擇以空路取代陸路交通，讓搭飛機成為比坐火車、客運更普遍的移動方式。

印度 疫情 航線

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