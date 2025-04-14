快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

凱蒂佩芮與貝佐斯未婚妻 全女性太空旅行團將升空

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）今天將搭乘億萬富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭，與另外5名女性一起飛向太空邊緣，並成為首位進入太空的流行歌手。

法新社報導，凱蒂佩芮將搭乘電子商務公司亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭，前往距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）。

凱蒂佩芮膾炙人口的歌曲包括「煙火」（Firework）和「加州女孩」（California Gurls）等。

火箭預計將於上午8時30分（台灣時間14日晚間9時30分）左右從德州西部發射升空，這支全由女性組成的6人團隊成員還包括貝佐斯的未婚妻桑琪士（LaurenSanchez）。

她們乘坐的全自動駕駛太空船將垂直升空，座艙會在飛行途中與火箭主體分離，接著透過降落傘和緩衝降落系統返回地表。

這是自蘇聯女太空人泰利希科瓦（ValentinaTereshkova）1963年獨自執行太空任務以來，首次全由女性組成的太空團隊。

這也是藍源第11度執行次軌道載人飛行任務；這家公司多年來一直提供太空旅遊體驗。

藍源公司並未透露搭乘新謝波德號來一趟太空之旅需要花費多少錢。

這趟太空旅程時間約為10分鐘，太空船將把乘客載往國際普遍定義為大氣層和太空交界的卡門線。她們可以解開座椅上的安全帶，體驗數分鐘的微重力環境。

太空人 火箭 貝佐斯

延伸閱讀

美關稅波及川普商界盟友財產 馬斯克損失最慘重、「他」財產不減反增

一轉身險走光！凱蒂佩芮化身銀河女戰士 「正面僅遮重點部位」背面看更驚人

臉書祖克柏花7.6億在華府置產 希望拉近與川普的距離

亞馬遜靠「顧客體驗」稱霸電商？貝佐斯竟親自接客服電話

相關新聞

大阪萬博開幕！是經濟翻身機會還是加速衰退？

2025大阪萬博即將在13號晚間盛大開幕，但光是開幕前的試營運，就會傳出各種災情——號稱「不用排隊的萬博」，試營運當天入場卻排了1個小時；場內一度驗出甲烷濃度超標，必須通報消防單位，緊急換氣30分鐘才回到正常值；各國單獨興建的場館多半都還在加緊趕工，只有不到半數（19/42）的typeA場館趕上試營運。

日本餐廳苛刻高價變「富人遊戲」？名廚揭殘酷真相

預約米其林二星壽司店，卻因遲到半小時被拒入內、連一口都沒吃到還得照單全收？一名香港女遊客的遭遇掀起網路熱議，但其實，這正是日本高級日本料理圈「新常態」。為什麼愈來愈多餐廳動輒要價上萬元、規定近乎苛刻？有名廚直言：人們吃的不是料理，而是價格。

瘦還要更瘦！日年輕女性飲控過頭 熱量攝取低於戰後糧荒水準

根據「東洋經濟Online」報導，日本年輕女性過瘦問題日益嚴重。厚生勞動省最新公布的《2023年國民健康與營養調查》指出，20至30歲女性中有高達五分之一（20.2%）屬於「過瘦」體位（BMI低於18.5），這一比例不僅高於全體女性平均值，也呈現逐年上升趨勢。這樣的現象與全球趨勢背道而馳，甚至在國際研究中被視為「特例」。

掃描大阪世博155公頃會場 帶你一覽大屋頂環 1秒找出台灣館

2025年世界博覽會4月13日上午在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至10月13日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超過14萬人。然而，預售票銷量僅達目標的6成，顯示日本民眾對世博似乎熱情不再。

大阪世博／吉祥物「脈脈」 第6隻眼在尾巴

大阪世博會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」不僅在會場內隨處可見，近期也充斥在大阪大街小巷。這隻擁有特殊外型，獵奇到讓人覺得...

大阪世博／政治味濃厚 烏克蘭館標示「非賣品」

二○二五年世界博覽會昨在日本大阪市夢洲會場開幕，日本首相石破茂表示「我們希望透過世博再度恢復世界的團結感」，但是，法新社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。