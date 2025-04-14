凱蒂佩芮與貝佐斯未婚妻 全女性太空旅行團將升空
美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）今天將搭乘億萬富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭，與另外5名女性一起飛向太空邊緣，並成為首位進入太空的流行歌手。
法新社報導，凱蒂佩芮將搭乘電子商務公司亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭，前往距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）。
凱蒂佩芮膾炙人口的歌曲包括「煙火」（Firework）和「加州女孩」（California Gurls）等。
火箭預計將於上午8時30分（台灣時間14日晚間9時30分）左右從德州西部發射升空，這支全由女性組成的6人團隊成員還包括貝佐斯的未婚妻桑琪士（LaurenSanchez）。
她們乘坐的全自動駕駛太空船將垂直升空，座艙會在飛行途中與火箭主體分離，接著透過降落傘和緩衝降落系統返回地表。
這是自蘇聯女太空人泰利希科瓦（ValentinaTereshkova）1963年獨自執行太空任務以來，首次全由女性組成的太空團隊。
這也是藍源第11度執行次軌道載人飛行任務；這家公司多年來一直提供太空旅遊體驗。
藍源公司並未透露搭乘新謝波德號來一趟太空之旅需要花費多少錢。
這趟太空旅程時間約為10分鐘，太空船將把乘客載往國際普遍定義為大氣層和太空交界的卡門線。她們可以解開座椅上的安全帶，體驗數分鐘的微重力環境。
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