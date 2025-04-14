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大阪世博13日開幕 3000人冒雨參觀TECH WORLD館

中央社／ 大阪14日電

2025年世界博覽會（大阪世博）昨天舉行開幕剪綵典禮，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館參與。儘管大阪陰雨，根據TECH WORLD館統計，昨天有約3000名各國民眾參觀，品嘗館內販賣的珍奶、魯肉飯等台灣美食。

玉山數位科技株式會社會長黃志芳今天告訴中央社記者，TECH WORLD館注重民眾的參觀感受，採「重質不重量」參觀體驗，希望讓每名入場參觀民眾都能了解台灣豐富的人文、自然生態以及高科技，所以設定最佳觀感體驗為1批次最多30人，單日最大接待人數為3300人。

黃志芳表示，即便大阪昨天下雨且下午氣溫驟降，影響世博整體入場人數與各館的進館人數，TECHWORLD館仍達到單日3000人的入館人數，十分難能可貴。

大阪今天天氣轉晴，中央社記者今天上午實地進場，TECH WORLD館外有大批民眾排隊等待進場，若未事前預約參觀，需要在館外排隊等候30分鐘以上，但仍吸引許多民眾耐心等候，除日本和外國旅客外，也有許多赴日旅遊的台灣民眾專程前往參觀。

TECH WORLD館的建築外觀如高聳群山，象徵台灣多元豐富的人文和自然生態，山與山之間峰峰相連，也代表著台灣與世界各地的合作關係；館內設有生命、自然、未來等3大主題劇場，透過打造跨媒體沉浸式體驗，參觀者可感受「連結世界，共創未來美好生活」的策展理念，參觀結束也會獲得限定紀念品。

來自台灣的神農生活在世博期間進駐TECH WORLD館，販售冬筍餅、蘋果西打、台灣茶、小豬撲滿、茄芷袋、藺草扇等台灣特色食品與雜貨，還有現場製作的魯肉飯、珍珠奶茶、愛文芒果雪花冰、洪瑞珍三明治等台灣美食。

黃志芳表示，TECH WORLD館將於22日舉行開幕日，將邀請雲門舞集表演，雲門舞集此次為館內3大主題編排全新舞蹈劇，而未來半年展期的每個月也都有精彩活動。他預告，目前暫定6月10日邀請藝人徐若瑄擔任1日館長。

世博 大阪 黃志芳

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