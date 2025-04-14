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秘魯作家尤薩逝世享壽89歲 曾獲諾貝爾獎及訪台

中央社／ 利馬13日綜合外電報導

根據家屬在社群平台X上的貼文，諾貝爾文學獎得主、秘魯作家尤薩（Mario Vargas Llosa）今天在家人陪伴下「安詳」逝於秘魯首都利馬（Lima），享壽89歲。

綜合法新社與路透社報導，尤薩的長子艾爾伐羅（Alvaro Vargas Llosa）在貼文中寫道：「我們懷著深切哀戚宣布，我們的父親馬利歐．巴爾加斯．尤薩今天在家人陪伴下安詳逝於利馬。」尤薩的另兩名子女龔薩洛（Gonzalo）和摩加納（Morgana）也在貼文中署名。

數月來一直有謠言說尤薩的健康狀況惡化。

艾爾伐羅去年10月曾說，尤薩「年近九旬，人在這個年紀必須稍微降低活動強度」。

尤薩生於秘魯中產家庭，與哥倫比亞的馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez）、阿根廷的寇塔查（JulioCortazar）一樣，是1960年代到1970年代拉丁美洲文學「爆炸」時期最重要的作家之一。

尤薩2010年獲頒諾貝爾文學獎，著作包括「公羊的盛宴」（La Fiesta del Chivo）、「胡莉亞姨媽與作家」（Aunt Julia and the Scriptwriter）、「安地斯山脈之死」（Death in the Andes，暫譯）、「世界末日之戰」（The War of the End of the World，暫譯）等。

他很早就放棄許多同儕擁抱的社會主義思想，他涉足政治並持保守派觀點，也讓許多拉丁美洲左派知識分子不滿。

尤薩1990年競選秘魯總統，聲稱想拯救國家免於經濟混亂和馬克思主義暴動。他在決選中輸給當時名不見經傳的農業學家兼大學教授藤森謙也（AlbertoFujimori）；藤森謙也擊敗了暴動分子，但後來因侵犯人權和貪腐等罪行入獄。

尤薩敗選後移居西班牙，但在拉丁美洲仍具影響力，他曾嚴厲批評前委內瑞拉總統查維茲（HugoChavez）領頭的新一波左翼領袖。

尤薩曾於2020年撰寫評論說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源於中國，而中國政府在疫情初發階段延遲通報訊息，其不民主的政治體制導致全球有如活在中世紀瘟疫恐慌中。時任中國外交部發言人耿爽回應，有關言論極端不負責任。

尤薩曾不只一次訪台，包括在1977年拜會時任總統嚴家淦。

文學 秘魯

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