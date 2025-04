秘魯作家尤薩逝世享壽89歲 曾獲諾貝爾獎及訪台

根據家屬在社群平台X上的貼文,諾貝爾文學獎得主、秘魯作家尤薩(Mario Vargas Llosa)今天在家人陪伴下「安詳」逝於秘魯首都利馬(Lima),享壽89歲。

綜合法新社與路透社報導,尤薩的長子艾爾伐羅(Alvaro Vargas Llosa)在貼文中寫道:「我們懷著深切哀戚宣布,我們的父親馬利歐.巴爾加斯.尤薩今天在家人陪伴下安詳逝於利馬。」尤薩的另兩名子女龔薩洛(Gonzalo)和摩加納(Morgana)也在貼文中署名。

數月來一直有謠言說尤薩的健康狀況惡化。

艾爾伐羅去年10月曾說,尤薩「年近九旬,人在這個年紀必須稍微降低活動強度」。

尤薩生於秘魯中產家庭,與哥倫比亞的馬奎斯(Gabriel Garcia Marquez)、阿根廷的寇塔查(JulioCortazar)一樣,是1960年代到1970年代拉丁美洲文學「爆炸」時期最重要的作家之一。

尤薩2010年獲頒諾貝爾文學獎,著作包括「公羊的盛宴」(La Fiesta del Chivo)、「胡莉亞姨媽與作家」(Aunt Julia and the Scriptwriter)、「安地斯山脈之死」(Death in the Andes,暫譯)、「世界末日之戰」(The War of the End of the World,暫譯)等。

他很早就放棄許多同儕擁抱的社會主義思想,他涉足政治並持保守派觀點,也讓許多拉丁美洲左派知識分子不滿。

尤薩1990年競選秘魯總統,聲稱想拯救國家免於經濟混亂和馬克思主義暴動。他在決選中輸給當時名不見經傳的農業學家兼大學教授藤森謙也(AlbertoFujimori);藤森謙也擊敗了暴動分子,但後來因侵犯人權和貪腐等罪行入獄。

尤薩敗選後移居西班牙,但在拉丁美洲仍具影響力,他曾嚴厲批評前委內瑞拉總統查維茲(HugoChavez)領頭的新一波左翼領袖。

尤薩曾於2020年撰寫評論說,COVID-19(2019冠狀病毒疾病)起源於中國,而中國政府在疫情初發階段延遲通報訊息,其不民主的政治體制導致全球有如活在中世紀瘟疫恐慌中。時任中國外交部發言人耿爽回應,有關言論極端不負責任。

尤薩曾不只一次訪台,包括在1977年拜會時任總統嚴家淦。