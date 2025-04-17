明明餐廳沒人…獨行客不滿坐吧台轉身走！業者無奈：座位各有價值

根據「Yahoo Japan」中美食記者東龍的專欄分享，近日在Threads中有一則貼文寫道：「一人獨自前往餐廳，餐廳沒有其他客人卻被安排坐吧台座位後，立刻離席」，引起日本各界網友對餐廳座位安排與用餐體驗的討論。原PO拒絕坐吧台、選擇離開，原因可能是希望擁有更寬敞的空間、尋求隱私，或是對一人坐吧台感到不自在。

對此，有餐飲業者回應表示，能理解顧客希望坐在寬敞座位的心理，但也指出：「四人桌若被一人占用，等於造成空間浪費，是餐廳的損失。」並舉出法國部分咖啡館按座位區分價格──吧台1歐元、室內桌2歐元、露天座位3歐元──凸顯「空間」本身也具有價值。以餐廳角度來說，維持舒適空間有必要的成本。此論點引起不少網友贊同，認為餐廳有其經營策略與成本考量。

其實，餐廳內座位類型多元，各自有其適用情境與體驗價值。常見如餐桌席、沙發席、吧台席、高腳桌、露天桌與包廂。餐桌席適合家庭或朋友聚餐；沙發席舒適放鬆，多見於咖啡廳；高腳桌則多用於酒吧等待區；吧台席能與廚師或調酒師近距離互動；露天桌則適合攜帶寵物並享受戶外空間；而包廂席則提供隱私，但可能須支付額外費用。每種座位背後都蘊含不同的成本與價值。

此次事件也反映出日本社會對「座位價值」的認知仍待提升。若顧客能理解不同座位代表的體驗差異，或許就不會對吧台座位有負面觀感。未來若能參考國外按座位定價的制度，或能有助於店家與顧客之間建立更清晰的認知與共識，提升用餐品質。