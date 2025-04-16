快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

快放入緊急避難包！「軟糖」優點多 日警視廳推薦當防災食品

聯合新聞網／ 綜合報導
有嚼勁的QQ軟糖也可當作防災食品。軟糖示意圖。 圖／ingimage
有嚼勁的QQ軟糖也可當作防災食品。軟糖示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「Hint-Point」報導，日本警視廳警備部災害對策課曾在官方X帳號分享了一項實用的生活資訊。建議可以將有QQ口感的「軟糖」放入緊急避難包中，成為緊急災害發生時的備用點心，不僅方便攜帶、保存期限長，還能安撫小孩的情緒，獲得許多網友共鳴與好評。

警視廳指出，當緊急狀況發生時，孩子往往因緊張或不安而胃口不佳，若能準備平時熟悉、又容易入口的零食，將有助於安撫情緒。其中，軟糖因為口味多樣、口感豐富且不佔空間，特別推薦。某些產品甚至添加維生素與礦物質，對孩子和大人來說都是不錯的選擇。

此外，軟糖的保存期限出乎意料的長，一般未開封可保存約一年，也適合補充糖分、當作工作間的輕食點心。不過也提醒民眾，部分軟糖彈性較強，年紀太小或咀嚼力不足的幼兒與長輩食用時需注意，以免噎住。另需避免將軟糖放在高溫潮濕或曝曬處，以免變質或發黴。

除了軟糖之外，也許也有民眾會將巧克力做為緊急避難包的糧食。但若是在夏季，一般巧克力遇高溫容易溶化，所以警視廳特別建議民眾可考慮攜帶不易融化的「巧克力筆」作為替代零食，既能單吃，也可作為乾糧餅乾的點綴裝飾之用，即能提升口感，又能轉換心情。這些創意又實用的備災小物，讓網友紛紛回應「原來如此」、「真是以前都沒有想到的好點子」。

巧克力 零食 點心

延伸閱讀

一鍋到底懶人料理！美味奶油南瓜炊飯 免削皮切塊一鍵搞定

電信詐騙剋星！家中「傳統電話」無鍵可按 他聽詐團指令仍安全下樁

冷凍更好用！蔬果達人揭5種蔬菜適合長期保存 料理輕鬆不浪費

對抗兒童肥胖領先全球！墨西哥政府宣布校園禁賣「垃圾食物」

相關新聞

大屠殺後的孩子們：集中營倖存者如何平安長大？

歷史學家 Rebecca Clifford 在 「倖存者：大屠殺後孩子們的生活」 一書中指出，許多集中營倖存的孩子在成年後仍然受創傷後壓力症候群（PTSD）折磨

衣架戰爭！中國夫婦在羅馬遭行刑式槍殺 疑華商黑幫搶地盤

一對中國夫婦14日晚間在羅馬街頭遭到近距離開槍擊斃，義大利檢方初步研判，可能是義大利華人紡織業者為爭奪物流地盤，衍生所謂...

快放入緊急避難包！「軟糖」優點多 日警視廳推薦當防災食品

根據日媒「Hint-Point」報導，日本警視廳警備部災害對策課曾在官方X帳號分享了一項實用的生活資訊。建議可以將有QQ口感的「軟糖」放入緊急避難包中，成為緊急災害發生時的備用點心，不僅方便攜帶、保存期限長，還能安撫小孩的情緒，獲得許多網友共鳴與好評。

運沙船菲律賓水域翻覆 1中國船員死亡10人失聯

菲律賓海岸防衛隊今天報告，一艘運沙船在菲律賓中部水域翻覆，船上人員1死10失聯，搜救行動仍在進行中

大阪世博直擊／TECH WORLD 開展後超吸睛 已成人氣主題館

睽違5年的國際盛會「2025大阪‧關西世博會」，4月13日在日本大阪盛大登場，TECH WORLD館以「連結世界 共創未...

年輕女性5分之1是紙片人 日本女孩為何不敢吃白飯？

在富裕的日本，每5位年輕女性就有1人過瘦，平均熱量攝取甚至低於戰後糧食短缺時期。弱不禁風的瘦，不僅成為審美標準，更是一種社會期待，尤其來自最親密的家人。調查顯示，許多日本女孩減肥的源頭，是來自母親的話語。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。