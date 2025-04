台灣建築師逛大阪世博 讚「大屋頂環」絕對值得一看

大阪世博13日正式開幕,許多台灣遊客搶在第一天體驗,數十名台灣建築師組團到世博看獲得金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築的「大屋頂環」,親自參加了這場期待已久的盛會,感想是「絕對值得」。

大阪世博會場最具象徵性的木造建築「大屋頂環」(又稱大圓屋頂迴廊)由日本新生代建築師藤本壯介操刀,讓人聯想起京都清水寺的「清水舞台」建築。

「大屋頂環」除了採用日本在建造神社所使用的「貫」工法(用木頭與木頭榫接),也融合現代技術使用金屬螺絲等方式,強化抗震性、耐久性,象徵世博會「多元而統一」的理念。

建築師謝宗哲接受中央社訪問表示,這次共有64名團員組團來大阪世博,是為了參加藤本壯介還有平田晃久這些中生代實力派建築家,作為主力所策劃的重要世博會。這也是繼1970年大阪世博後時隔55年,日本再一次想要透過國家級祭典來振興產業。

他表示,大屋頂環使用日本很傳統的「貫」工法,用京都清水寺非常有名的傳統大舞台的概念,創造出一個圍廊,是一個非常巨大、總共走一圈兩公里的巨大木構造。一方面表達了新時代的巨大擴張,但同時用一個木構造、環狀的東西,把所有參與的國家跟人串聯在一起,產生了生命的溝通跟交會、很美好的交往,他認為這件事情在理念上非常值得肯定,在工法的部分,它的結構也非常精彩。

謝宗哲也在參觀大屋頂環時碰到藤本壯介。他說,「這是不可思議的巧遇」。

他表示,這次來訪團員主要是台灣建築師公會的成員,半數以上都是建築業從業人員。他和跟藤本原就是好朋友,所以特別來聲援他,可以說是組成了「台灣建築師親善使節團」,要來拜訪大阪時隔55年再次舉辦的這場盛會 。他也認為,日本因為舉辦這次盛會能夠重新偉大(Japan can also be great again)。

結構技師陳冠帆表示,大屋頂環締造全世界最大木結構建築的金氏世界紀錄,他認為這代表了幾個宣言,第一是宣示世博將會邁向永續跟未來;第二是把日本有這樣的技藝正式宣告給全世界;第三,大屋頂環把高度拉高到將近4層樓、5層樓,甚至6層樓高,而且有一個交錯的安排,讓整個空間形成,與以往的世博非常不同。

他表示,日本總共經歷了3次世博的演化,這次使用The One,就是一個Unit,一個統一、結合的概念,結合了建築的語言、文化的傳遞,還有空間的美學,看到這些令人感覺非常值得。

他也說,或許有些人不看好大阪世博,但他參觀之後,感覺是完全顛覆了這種謠言,因為親眼見到的景象是人滿為患。