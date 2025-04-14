教宗方濟各持續康復中 再次親臨聖伯多祿廣場

中央社／ 梵蒂岡13日綜合外電報導

天主教宗方濟各今天在聖枝主日彌撒尾聲時親臨聖伯多祿廣場，問候在場的信眾。繼續在從雙側肺炎康復中的教宗坐在輪椅上，停留了10幾分鐘。

路透社報導，方濟各（Pope Francis）說：「聖枝主日（Palm Sunday）快樂、聖週（Holy Week）快樂。」

今天聖枝主日彌撒結束時，方濟各來到聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的中央石階上，問候在場參禮的4萬信眾。教廷指出，康復中的教宗再次親臨，給人們帶來驚喜，廣場上頓時響起歡呼聲。

不像出院之後於6日首度現身時，教宗今天不需要以鼻管供應氧氣。

88歲的方濟各因肺部感染而住院5週，於3月23日出院。醫生後來表示，這場病一度讓教宗處於死亡邊緣。

醫療團隊敦促他靜養兩個月，返回寓所後本來都沒有現身的教宗，過去一週已4度公開露面，期間並曾接見英國國王查爾斯三世（King Charles）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）。

目前仍不清楚教宗是否參與聖週的禮儀。

信徒於聖週期間紀念耶穌在世最後一週所發生的事，儀式包括17日的聖週四彌撒、18日耶穌受難日禮儀，以及19日復活節前夕守夜禮。

教宗 方濟各 耶穌

延伸閱讀

兩周前才出院…教宗方濟各驚喜現身梵蒂岡廣場！與群眾親切互動

教宗方濟各住院37天後出院 3千名信徒、民眾歡呼見證

肺炎送醫5周後…教宗3月23日出院將露面 須休養2個月

教宗方濟各23日出院 返梵蒂岡休養至少兩個月

相關新聞

大阪世博開幕 84展館亮相

二○二五年世界博覽會昨天上午在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至十月十三日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超...

大阪世博「未來社會」 無紙無現金

五年一度的世界博覽會昨在日本大阪夢洲開幕，本次主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，展區會場占地約一五五公頃，堪比兩座...

大阪世博／吉祥物「脈脈」 第6隻眼在尾巴

大阪世博會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」不僅在會場內隨處可見，近期也充斥在大阪大街小巷。這隻擁有特殊外型，獵奇到讓人覺得...

大阪世博／政治味濃厚 烏克蘭館標示「非賣品」

二○二五年世界博覽會昨在日本大阪市夢洲會場開幕，日本首相石破茂表示「我們希望透過世博再度恢復世界的團結感」，但是，法新社...

大阪世博／觀光商機多 關西行程買氣增3成 估吸2800萬人

大阪世博會昨開幕，官方預計半年展期將吸引約二千八百萬名參觀人次。世博帶動航空旅遊商機，不僅大阪關西機場航班增加，原本僅營...

多處場館暗示…大阪世博會政治味濃 日相石破茂喊世界團結「遭指太樂觀」

2025年世界博覽會昨在日本大阪市夢洲會場開幕，日本首相石破茂表示「我們希望透過世博再度恢復世界的團結感」，但法新社報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。