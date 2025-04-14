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大阪世博開幕 84展館亮相

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
二○二五年日本大阪世博十三日開幕，會場的木造建築「大屋頂環」空拍畫面搶眼。（路透）
二○二五年日本大阪世博十三日開幕，會場的木造建築「大屋頂環」空拍畫面搶眼。（路透）

二○二五年世界博覽會昨天上午在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至十月十三日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超過十四萬人。然而，預售票銷量僅達目標的六成，顯示日本民眾對世博似乎熱情不再。

大阪世博是日本暌違廿年再度主辦世博，也是大阪五十五年來再度舉辦。本屆主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」。會場有八十四個展館，台灣以玉山數位科技株式會社名義推出TECH WORLD館。本屆世博看點除了各展館，還包括空中飛行車試飛、幹細胞培育的跳動迷你心臟等，新技術也受到矚目。

參加博覽會的遊客和吉祥物「脈脈」合照。（美聯社）
參加博覽會的遊客和吉祥物「脈脈」合照。（美聯社）

會場象徵是日本新生代建築師藤本壯介操刀的木造建築「大屋頂環」，周長約兩公里，高度十二至廿公尺，總面積逾六公頃，上方有屋頂遮陽，獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。建築象徵世博會多元而統一的理念。

法新社報導，永續發展是本屆主題，但會場被批評不夠永續。夢洲人工島在世博結束後將被清空，以賭場度假村替代。日本媒體指出，大屋頂環只有百分之十二點五將被重複使用。

日本民眾對世博的熱情似有減退。大阪上次舉辦世博是在一九七○年，當時日本正值經濟蓬勃發展期，其科技令世界各國羨慕。當年大阪世博吸引六千四百萬人次入場，是本屆世博預估人次的兩倍多，創下的紀錄直到二○一○年才被上海世博打破。

本屆世博預算超支二成七，賣票狀況也不如預期，原本預定售出一四四○萬張預售票，目前只售出八百七十萬張。日本也正經歷創紀錄觀光熱潮，這意味位於熱門景點京都附近的大阪住宿時常客滿，且價格高昂。

會場開放時下起小雨，但入口仍大排長龍，隨著九時起開放入場，一萬二百六十三人列隊站在周長達二公里的「大屋頂環」，齊聲合唱貝多芬「歡樂頌」迎接觀光客並啟動這場盛會。這些人來自日本、中國大陸、南韓等地，年齡從六歲至九十三歲，指揮大合唱的日本指揮家佐渡裕表示：「一萬人一起合唱，真是個壯觀的場面。這次非常成功。」

當地居民坂本惠美子（譯音）曾參加一九七○年大阪世博，她決心重溫舊夢。她說，「我認為在這個混亂的時期舉辦世博很有意義，人們參觀世博後會思考和平」。

大阪世博主要場館及設施 製表／生活中心 圖／聯合報提供
大阪世博主要場館及設施 製表／生活中心 圖／聯合報提供

世博 大阪 日本

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