大阪世博／政治味濃厚 烏克蘭館標示「非賣品」

二○二五年世界博覽會昨在日本大阪市夢洲會場開幕，日本首相石破茂表示「我們希望透過世博再度恢復世界的團結感」，但是，法新社報導，隨著俄烏戰火仍然在肆虐，以及美國總統川普的關稅政策造成經濟動盪，這番言論可能過於樂觀。

世博一些場館雖然沒有直接提及政治議題，但暗示意味相當濃厚。烏克蘭展館上方放置了黃藍相間的國旗色標語牌，上面寫著「非賣品」，呼應了烏克蘭總統澤倫斯基談及與俄羅斯的戰爭所發表的對抗性言論。

俄羅斯今年沒參加世博。烏克蘭經濟部副部長別列日娜告訴法新社：「我們想要世界更加知道我們的韌性。我們是創造者，而非破壞者。」

以色列和巴勒斯坦哈瑪斯組織的戰爭也在持續。世博會場內的巴勒斯坦展館展出一塊來自耶路撒冷西牆的石頭，以色列展館負責人維蘭說，「我們帶來和平的訊息」。

美國展館主題則是「美麗的美國」，但沒有提及川普的貿易政策，而是展示美國的風景、人工智慧科技和太空，還包括模擬火箭發射，乾冰噴射器在訪客頭上營造點火效果。

附近的中國大陸展館以書法卷軸為靈感，專注展現綠能科技，以及由嫦娥五號和嫦娥六號月球探測器帶回來的月球樣本。