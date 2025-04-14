大阪世博／觀光商機多 關西行程買氣增3成 估吸2800萬人

大阪世博會昨開幕，官方預計半年展期將吸引約二千八百萬名參觀人次。世博帶動航空旅遊商機，不僅大阪關西機場航班增加，原本僅營運國內線的神戶機場也啟動第二航廈開啟國際線服務，除了長榮、星宇開航直飛神戶航線外，旅行業也結合世博開發出多元產品，買氣較去年同期增加三成。

過往旅客遊關西，多半選擇從大阪關西機場進出，一併規畫大阪、京都、奈良的遊程，隨著神戶機場國際線本月十八日即將啟用，各家旅行社也紛紛推出世博套裝行程，帶動日本關西地區的觀光發展。

大阪機場預計今年迎來比疫情前更高的國際航班數，韓亞、泰航、華航、長榮、星宇等航空公司皆增班或開設季節性包機因應需求，低成本航空如樂桃、捷星日本、台虎也積極搶市，爭取年輕與自由行族群。

鄰近的神戶機場也因世博啟用國際線營運，屆時神戶機場每日起降航班數將從八十架次增加至一二○架次。長榮、星宇航空將在十八日首航台灣直飛神戶機場航線，台北、台中都有航班。

在世博展覽期間，水路方面也增加輸運，「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」近日發售期間限定船票，可從淡路島翼港出發直達大阪夢洲世博會會場，單程僅需一小時。

雄獅旅遊表示，觀察近期關西行程點擊率皆維持在前三名，顯示旅客對世博行程關注度高。可樂旅遊也說，近期世博門票銷量呈現倍數成長，帶動關西商品詢問度增加三倍，熱門出發日期主要落在暑假期間，有不少企業獎勵旅遊也希望將關西世博納入行程規畫，又或是還要求將關西世博的行程增加至二日以上。

易遊網表示，大阪向來是日本旅遊熱門景點，今年加上世博加持，不論機票、飯店住宿或是團體旅遊商品，買氣皆有明顯帶動，大阪及周邊地區搜尋熱度與訂購需求較去年同期成長超過三成。