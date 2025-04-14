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大阪世博／吉祥物「脈脈」 第6隻眼在尾巴

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
大阪世博吉祥物脈脈，周邊商品開發得非常多。記者甘芝萁／攝影
大阪世博吉祥物脈脈，周邊商品開發得非常多。記者甘芝萁／攝影

大阪世博會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」不僅在會場內隨處可見，近期也充斥在大阪大街小巷。這隻擁有特殊外型，獵奇到讓人覺得可愛的脈脈，周邊商品更多元，玩偶、食品、鑰匙圈、包包到聯名球鞋，還與不同角色IP合作，聯手搶攻消費者荷包。

根據世博官網介紹，脈脈是由細胞和水結合而誕生，是沒人知道其真實身分的神祕生物。特殊技能是能夠變換各種形狀，並有能力在雨後找到彩虹，與一切生物和事物互動。無性別的脈脈，身高可隨時變化，體重也不明，它最關心的事情是自然界中的水及水中生物，所有生命都是它的朋友。

脈脈全身顏色是由鮮豔的藍色與紅色組成，紅色部分是「細胞」，它們會分裂和繁殖，藍色部分為「清水」，流動時可改變形狀，現在出現在大眾面前的形態是模仿人類的形態。

有趣的是，脈脈擁有六隻眼睛，能看見所有事物，但各種周邊商品都只看到五隻眼睛，分布頭上的紅色圈圈上，不少民眾好奇第六隻眼睛在哪裡？世博工作人員解釋，轉過身來會發現脈脈還有一個小尾巴，上頭同樣是一隻眼睛。

脈脈的周邊商品非常多，舉凡玩偶、鑰匙圈、筆記本、帆布袋、衣服、帽子，連食品類的餅乾和菓子等都有脈脈造型限定版，它還與三麗鷗、熊本熊、七龍珠等日本知名IP角色聯名。

大阪世博會場內至少有四間官方商店可購買，如果沒有機會前往世博展場，也可在官方授權大阪市區的大丸梅田店、JR新大阪站EKI MARCH店購買，或透過官網選購。

世博 大阪 鑰匙

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