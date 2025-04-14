大阪世博「未來社會」 無紙無現金
五年一度的世界博覽會昨在日本大阪夢洲開幕，本次主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，展區會場占地約一五五公頃，堪比兩座迪士尼樂園，除了核心建築「大屋頂環」是必看亮點，會場內無現金支付、門票地圖全面無紙化也是特色。
日本過去舉辦過兩次世博會，一九七○年首次舉辦地點也在大阪，當年日本藝術家岡本太郎為日本主題館設計的「太陽之塔」迄今仍在大阪萬博紀念公園展示，並於二○二○年列入日本登錄的有形文化財。第二次是二○○五年的愛知世博會，今年世博會是日本第三度辦。
會場內有可邊行駛邊充電的無人電動巴士在特定區域內自主行駛，但因展場腹地非常大，若想好好體驗，一天時間絕對不夠，若時間有限，三大必看亮點絕對不能錯過。
一是圍繞整個會場，也是世界最大木造環形建築「大屋頂環」（The Grand Ring）。它融合日本傳統建築工法與現代技術，提供遮陽避雨的空間，旅客可透過在大屋根各處所設置的電梯、電扶梯上到大屋根頂部，沿著大屋根頂部的環狀繞一圈，走完一圈約二公里，而所有國家場館都位於大屋根的圓內，繞完一圈等同環遊世界。
其次是位於大屋頂環西側的巨蛋「Matsuri」，可容納約一萬六千人，世博期間將舉辦各式展演與祭典活動。另外就是各國主題館與企業館，購票完成的民眾可購過官網預約想參觀的場館。
本次討論度較高的場館還包括鋼彈館前一尊全新亮相、約十七公尺高的等身大鋼彈、PASONA NATUREVERSE展館裡兩公分的「iPS心臟」，另外在大阪健保館展出的「未來人類洗澡機」，可洗身體還能檢測洗澡者生物辨識資料，配合其身心狀態，由AI選擇播放適合的音樂和影像，強調「清洗身體，也洗滌心靈」概念。
當然台灣旅客絕不能錯過位於西區○二，被通稱為「台灣館」的TECH WORLD館，以生命、自然、未來三大劇場展現科技與人文軟硬實力兼具的台灣，其外觀以台灣山脈為概念設計的白色建築，意味好山好水。
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