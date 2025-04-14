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大阪世博「未來社會」 無紙無現金

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
參觀二○二五日本大阪世博的訪客在十三日展覽首日聚集在全球最大木造建築大屋頂環下。（歐新社）
參觀二○二五日本大阪世博的訪客在十三日展覽首日聚集在全球最大木造建築大屋頂環下。（歐新社）

五年一度的世界博覽會昨在日本大阪夢洲開幕，本次主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，展區會場占地約一五五公頃，堪比兩座迪士尼樂園，除了核心建築「大屋頂環」是必看亮點，會場內無現金支付、門票地圖全面無紙化也是特色。

日本過去舉辦過兩次世博會，一九七○年首次舉辦地點也在大阪，當年日本藝術家岡本太郎為日本主題館設計的「太陽之塔」迄今仍在大阪萬博紀念公園展示，並於二○二○年列入日本登錄的有形文化財。第二次是二○○五年的愛知世博會，今年世博會是日本第三度辦。

會場內有可邊行駛邊充電的無人電動巴士在特定區域內自主行駛，但因展場腹地非常大，若想好好體驗，一天時間絕對不夠，若時間有限，三大必看亮點絕對不能錯過。

一是圍繞整個會場，也是世界最大木造環形建築「大屋頂環」（The Grand Ring）。它融合日本傳統建築工法與現代技術，提供遮陽避雨的空間，旅客可透過在大屋根各處所設置的電梯、電扶梯上到大屋根頂部，沿著大屋根頂部的環狀繞一圈，走完一圈約二公里，而所有國家場館都位於大屋根的圓內，繞完一圈等同環遊世界。

其次是位於大屋頂環西側的巨蛋「Matsuri」，可容納約一萬六千人，世博期間將舉辦各式展演與祭典活動。另外就是各國主題館與企業館，購票完成的民眾可購過官網預約想參觀的場館。

鋼彈館前約十七公尺高的等身大鋼彈，是大阪世博亮點之一。（法新社）
鋼彈館前約十七公尺高的等身大鋼彈，是大阪世博亮點之一。（法新社）

本次討論度較高的場館還包括鋼彈館前一尊全新亮相、約十七公尺高的等身大鋼彈、PASONA NATUREVERSE展館裡兩公分的「iPS心臟」，另外在大阪健保館展出的「未來人類洗澡機」，可洗身體還能檢測洗澡者生物辨識資料，配合其身心狀態，由AI選擇播放適合的音樂和影像，強調「清洗身體，也洗滌心靈」概念。

當然台灣旅客絕不能錯過位於西區○二，被通稱為「台灣館」的TECH WORLD館，以生命、自然、未來三大劇場展現科技與人文軟硬實力兼具的台灣，其外觀以台灣山脈為概念設計的白色建築，意味好山好水。

保聖那集團場館展出以誘導性多功能幹細胞製造的「iPS心臟」。（法新社）
保聖那集團場館展出以誘導性多功能幹細胞製造的「iPS心臟」。（法新社）

大阪 建築 日本

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