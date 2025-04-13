聽新聞
0:00 / 0:00

多處場館暗示…大阪世博會政治味濃 日相石破茂喊世界團結「遭指太樂觀」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相石破茂12日在2025大阪世博開幕典禮致辭。美聯社
日本首相石破茂12日在2025大阪世博開幕典禮致辭。美聯社

2025年世界博覽會昨在日本大阪市夢洲會場開幕，日本首相石破茂表示「我們希望透過世博再度恢復世界的團結感」，但法新社報導，隨著俄烏戰火仍在肆虐及美國總統川普的關稅政策造成經濟動盪，這番言論可能過於樂觀。

世博一些場館雖然沒有直接提及政治議題，但暗示意味相當濃厚。烏克蘭展館上方放置了黃藍相間的國旗色標語牌，上面寫著「非賣品」，呼應了烏克蘭總統澤倫斯基談及與俄羅斯的戰爭所發表的對抗性言論。

俄羅斯今年沒參加世博。烏克蘭經濟部副部長別列日娜（Tatiana Berezhna）告訴法新社：「我們想要世界更加知道我們的韌性。我們是創造者，而非破壞者。」

以色列和巴勒斯坦哈瑪斯組織的戰爭也在持續。世博會場內的巴勒斯坦展館展出一塊來自耶路撒冷西牆的石頭，以色列展館負責人維蘭（Yahel Vilan）說，「我們帶來和平的訊息」。

美國展館主題則是「美麗的美國」，但沒有提及川普的貿易政策，而是展示美國的風景、人工智慧科技和太空，還包括模擬火箭發射，乾冰噴射器在訪客頭上營造點火效果。

附近的中國大陸展館以書法卷軸為靈感，專注展現綠能科技，以及由嫦娥五號和嫦娥六號月球探測器帶回來的月球樣本。

世博 日本 烏克蘭 美國

延伸閱讀

大阪世博13日開展 仍有展館趕工中 售票不如預期

英日首相通話 英相感謝日本支持援烏志願者聯盟

誰能在6月前被美國降關稅？台灣成國際賭盤大熱門 一度登頂

與南韓通電 川普對大陸喊話：正在等你們的電話

相關新聞

多處場館暗示…大阪世博會政治味濃 日相石破茂喊世界團結「遭指太樂觀」

2025年世界博覽會昨在日本大阪市夢洲會場開幕，日本首相石破茂表示「我們希望透過世博再度恢復世界的團結感」，但法新社報導...

泰國潑水節熱鬧登場！政府盼吸國際觀光客回流 提振因震災冷清的觀光業

泰國重要節慶之一的潑水節今天登場，泰國人藉著假期和家人相聚並上寺廟祈福，泰國政府希望藉潑水節吸引國際觀光客，提振今年初以...

萬人合唱迎接遊客！大阪世博今開幕 天公不作美取消飛行表演

大阪關西世博今天開幕，有多達1萬人上午站在本屆世博會代表性建築「大屋頂環」合唱迎接來訪的遊客，場面相當壯觀，不過自衛隊的...

捷克總統府向公眾敞開大門 揭開歷史與權力殿堂的面紗

位於布拉格城堡內、象徵國家權力與歷史的捷克總統府，12日向公眾敞開大門，開放參觀平常僅供國事活動的王座廳、鏡廳等，拉近與...

大阪世博盛大開幕！舉辦目的是什麼？場館設計、環境影響等重點一次看

2025年世界博覽會（大阪關西世博）今天開幕，有人好奇目前網路發達和大眾旅遊盛行，舉辦世博目的為何？法新社整理出世博歷史...

大阪世博開幕 智庫攜手台僑辦市中心「台灣祭」

2025年世界博覽會（大阪世博）今天舉行開幕剪綵典禮，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館參與，印太戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。