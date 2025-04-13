泰國潑水節熱鬧登場！政府盼吸國際觀光客回流 提振因震災冷清的觀光業

泰國重要節慶之一的潑水節今天登場，泰國人藉著假期和家人相聚並上寺廟祈福，泰國政府希望藉潑水節吸引國際觀光客，提振今年初以來因意外頻傳而略顯冷清的觀光業。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。泰國人會在宋干節到寺廟祈福、造訪長輩，並在路邊潑水象徵祝福，發展到後來潑水成為宋干節最知名的活動，每年全國各地都有大型潑水活動。

宋干節不專屬於泰國，鄰近的緬甸、寮國和柬埔寨都會慶祝宋干節，但泰國政府搶先向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將宋干節列為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage），並在2023年12月申遺成功。

曼谷知名的金山寺是泰國人在重要節慶會前往的寺廟，今天一早就擠滿扶老攜幼的人群，要為新的一年祈福。對泰國人來說，宋干節不是只有潑水，更重要是全家人聚在一起的重要時刻。

例如45歲的曼谷人詩麗朋（Siriporn Phenphon）平常在泰國東北工作，趁著宋干節回到曼谷，探視父母，並和全家人到金山寺祈福，對她來說，宋干節就是家人團聚、一起做功德和一起聚餐的日子。

中國遊客是泰國觀光業主力，在今年1初卻爆出中國明星王星遭拐騙到緬甸從事詐騙工作的新聞，導致中國遊客卻步泰國，今年1月和2月赴泰旅遊的中國遊客約100萬人次，比去年同期的118萬人次少了15%；2月適逢農曆春節連假，但中國遊客從去年同期的67萬4558人次，跌到今年的37萬1542人次，大減45%。

泰國各界殷切期待到了潑水節，遊客可以回流，沒想到3月28日緬甸發生大地震，離震央1100公里遠的曼谷也收到波及，導致觀光客人次暫時下降。

在金山寺擺攤的小販bank表示，今年初以來他的確感覺到跟去年相比，買氣下降了3至4成，不過泰國國內旅客仍然不少，加上宋干節連假出遊的人很多，因此其實生意不錯。

泰國政府近年力推軟實力，泰國觀光局在曼谷皇家田廣場（Sanam Luang）從11日開始到15日連續5天舉辦各式活動，包括來自泰國各地的音樂和舞蹈表演，在昨天由總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）親自主持開幕儀式後，宣告今年宋干節慶祝活動正式起跑。

觀光局預估今年的宋干節假期期間可以為泰國帶來260億泰銖（約新台幣252億元）的觀光收入，比去年成長8%，預估會有47萬人次的國際觀光客，帶來70億泰銖收入，以及440萬國內旅遊人次，帶來190億泰銖收入。