萬人合唱迎接遊客！大阪世博今開幕 天公不作美取消飛行表演

大阪關西世博今天開幕，有多達1萬人上午站在本屆世博會代表性建築「大屋頂環」合唱迎接來訪的遊客，場面相當壯觀，不過自衛隊的飛行表演因為天候不佳而喊卡。

日本放送協會（NHK）報導，大阪關西世博期間集結158個國家與地區參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期達半年，持續到10月13日。

本屆世界博覽會的看點包含各展館，以及空中飛行車試飛、幹細胞培育的跳動迷你心臟等，解決社會課題的次世代技術也受到矚目。

今天會場開放入場前，入口閘門已大排長龍，隨著9時起開放入場，1萬263人列隊站在周長達2公里的「大屋頂環」，齊聲合唱貝多芬（Ludwig van Beethoven）名作「歡樂頌」迎接造訪的觀光客並慶祝這場盛會啟動。

儘管開幕當時下雨，但是參與合唱的人身穿藍色或紅色的雨衣冒雨高歌，使歌聲響徹會場，場面相當震撼。這些人來自日本、中國、韓國等地，年齡橫跨6歲至93歲。

而指揮大合唱的日本指揮家佐渡裕表示：「1萬人一起合唱，真是個壯觀的場面，我認為連貝多芬都會感到驚訝。這次非常成功，我感到非常自豪。」

不過，天公不作美則打亂其他表演，像是日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色脈衝」（又稱藍色衝擊，Blue Impulse）原定在大阪城、會場等地上空飛行，但這屆的世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）今天宣布，因為天候惡化而中止這項表演。

讀賣電視台（ytv）報導，原定今天下午在會場展示飛行的空中飛行車，也因為天候不佳而取消。

另外，根據萬博協會說明，尼泊爾、印度、智利、越南、汶萊等5個國家，以場館內部裝潢尚未完工等理由，趕不上在開幕日開放。

萬博協會計劃未來每天都會在官方網站公布隔天的展館開放資訊。