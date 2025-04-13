捷克總統府向公眾敞開大門 揭開歷史與權力殿堂的面紗

位於布拉格城堡內、象徵國家權力與歷史的捷克總統府，12日向公眾敞開大門，開放參觀平常僅供國事活動的王座廳、鏡廳等，拉近與民眾的距離。

坐落在山坡上的布拉格城堡擁有逾千年歷史，總占地約7萬平方公尺，是世界上最大的古代城堡之一。

過去數百年來，這座城堡作為波希米亞國王、哈布斯堡王朝家族、捷克斯洛伐克總統，以及今日捷克總統的辦公場所，並用作接待無數外賓。

中央社記者實地走訪，作為布拉格城堡儀式性入口的馬塞亞斯門（Matthias’ Gate），一早排隊人潮綿延數百公尺。馬塞亞斯門已有逾400年的歷史，如今這裡是總統迎接國賓、舉行軍禮與接見新任大使的場所。

參觀者步入羅特梅耶廳（Rothmayer Hall）後，每人收到一封信件，信上印有捷克現任總統帕維爾（Petr Pavel）與夫人的合照，信上寫道：「我們堅信，布拉格城堡的建築應越來越屬於公民，並服務所有人。這就是為什麼我們誠摯地邀請您參觀這些平時僅用於接待官方代表團的空間與大廳。」

信中提及，為了讓民眾獲得更豐富的參觀體驗，園丁與設計師特別以春季鮮花妝點城堡，讓古典建築多了節慶感，也呼應即將到來的復活節。

接著進入氣勢恢宏的西班牙廳（Spanish Hall），這座建於1602年至1606年間的大廳呈長方形，空間比例優雅協調，營造開闊莊嚴的氛圍。廳堂兩側的大型高窗讓自然光灑落，窗戶上方保留原始的灰泥浮雕裝飾，以及廳內精緻雕像，呈現奢華氣息。

西班牙廳如今是舉行國慶典禮、國是訪問、音樂會與舞會等重要儀式的核心場地。2024年，「捷克加入歐盟20週年會議」便在此舉行，美國前總統柯林頓（Bill Clinton）也於3月訪問期間，受邀於此廳參與接待儀式。

捷克總統府內的西班牙廳（Spanish Hall）是舉行國慶典禮、國是訪問、音樂會與舞會等重要儀式的核心場地。廳內的灰泥浮雕裝飾與精緻雕像，呈現奢華氣息。中央社

參觀路線引領民眾依序走過總統會客室、魯道夫藝廊（Rudolf Gallery）、寬走廊（Broad Corridor）與古廳（Old Hall）等地，沿途可欣賞精美掛毯、巨型圖畫，展現城堡輝煌的歲月。

來到賈納克廳（Janák hall），一幅由捷克畫家布魯希克（Václav Brožík）創作的巨畫懸掛其上，生動再現1618年「布拉格拋窗事件」的歷史時刻，這起事件被視為引爆30年戰爭的導火線，畫面張力十足。

位於城堡南翼的王座廳（Throne Room），總統在此行使最重要的憲政職權，包括任命政府官員、將領、法官、大學校長，或接受大使遞交國書。

王座廳內掛有1836年哈布斯堡王朝的費迪南五世（Ferdinand V）在聖維特大教堂加冕的畫作，而牆上的波希米亞獅徽木雕更是17世紀初的稀世工藝珍品，保有原始彩繪與鍍銀痕跡。

參觀者陸續經過布魯希克會客室、哈布斯堡會客室、玻璃廳，陳列精緻畫作與19世紀歐洲陶瓷精品。

後半部的亮點是鏡廳（Mirror Drawing Room），這裡過去是皇后舉辦儀式的場所，偶爾作為餐廳使用，今日為總統接見官方代表團的重要場所。廳中擺設的陶盤產自1900年代的日本京都，以高溫瓷土燒製並飾以琺瑯彩繪，展現東西文化的融合。

捷克總統府內的鏡廳，過去是皇后舉辦儀式的場所，偶作為餐廳使用，現在作為總統接見官方代表團的重要場所。中央社

現場參觀的捷克民眾Michaela告訴中央社記者，這是她第一次進到布拉格城堡裡面，是相當難得的機會，裡面的陳設令人驚豔。「作為捷克人，我感到很驕傲，有這麼多人來這裡參觀。」