大阪世博開幕！「TECH WORLD館」展現台灣人文與科技 黃志芳：感到光榮驕傲

2025年世界博覽會（大阪世博）今天開幕，玉山數位科技株式會社會長黃志芳受訪表示，能夠把台灣最優秀的人文景觀，還有豐富的多元文化、最先進的科技，呈現在日本民眾還有全世界參觀民眾面前，感到非常光榮與驕傲。

黃志芳接受中央社訪問表示：「今天是開館第一天，我跟我們的團隊真的非常興奮，也覺得非常光榮、非常驕傲。在這次2025年大阪世博，能夠把台灣最優秀的人文景觀，還有豐富的多元文化、最先進的科技，呈現在日本民眾還有全世界參觀民眾面前，當然這是過去3年，整個台灣團隊，大家很辛苦努力的結果。」

他表示，在大阪世博，TECH WORLD館在施工過程中，上下一心，大會主辦單位也給予非常強而有力的支援，「首先我要代表玉山株式會社，感謝世博主辦單位邀請我們來參加2025年大阪世博，並且給予我們很強而有力的支援。此刻我們的心情都是非常興奮、驕傲，以及光榮」。

外貿協會董事長黃志芳昨天以玉山數位科技株式會社會長身分出席開幕式。他和外貿協會副秘書長邱揮立代表台灣出席，受邀坐在正前方區觀禮。

黃志芳說，他以玉山數位科技株式會社會長身分，還有邱揮立以TECH WORLD館館長身分參加開幕典禮，真的是貴賓雲集、盛況空前，不但演出節目非常精彩，「最重要的就是我們有這個機會，可以跟來自全世界各個國家地區的企業團體代表來進行充分交流」。

他表示，昨天和多名日本國會議員打招呼，邀請他們來參觀TECH WORLD館，感受最精彩的人文與科技。

黃志芳說，昨天晚上主辦單位舉辦歡迎酒會，秋篠宮皇嗣文仁及秋篠宮妃紀子，還有首相石破茂、國會議員、內閣官員、大阪政界領袖，當然還有各國與會代表團參加。他和邱揮立應邀參加，有機會與各界人士充分交流，「跟他們介紹我們的TECH WORLD館，也邀請他們來參觀我們的TECH WORLD館，所以我覺得，這次參展的效果可以說是非常地好」。

TECH WORLD館將於4月22日正式開館。黃志芳表示，因為TECH WORLD館展出的3項主題，圍繞在生命、自然還有未來，要呈現的就是台灣在自然生態和地質上的多元生態性、生命跟自然的融合，以及未來科技的呈現，所以開館日特別邀請雲門舞集表演，他們會把這幾個主題充分融入舞蹈與表演當中。

今天上午9時一開幕，TECH WORLD館外就出現排隊人潮，最長等待時間一度達60分鐘，民眾仍願意撐傘在雨中等待。

30多名來自美國、加拿大、台灣的台僑前來東京參加「東京崇正公會」懇親大會後，專程組團來參觀大阪世博。美洲台灣客家聯合會會長林敬賢受訪表示，第一站就要來TECH WORLD館加油、支持。

由於媒體宣傳，許多來自海外民眾，甚至日本民眾都說，儘管名字沒有「台灣」，但大家都知道其實這就是台灣館。看展時，「真厲害」的驚嘆聲此起彼落。

2025大阪世博海外推廣課代理課長松田博和曾帶著吉祥物「脈脈」到台灣宣傳。他特別用中文說：「今天是大阪世博會的第一天，我們希望很多台灣人來參觀。最推薦的是玉山館，裡面可以看到很多台灣的高科技、台灣的美麗的風景，透過這個美麗的台灣館，很多人知道台灣美麗的景點。」

台灣首家販售大阪世博門票的代理商日盟國際商務有限公司總經理黃玉雲對中央社表示，起初門票販售情況不是很理想，但近期突然變得很好，期待隨著媒體報導，門票銷售能衝高。

黃玉雲今天與親友一行近10人到TECH WORLD館參觀，向黃志芳致意並合影。