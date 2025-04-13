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大阪世博開幕 智庫攜手台僑辦市中心「台灣祭」

中央社／ 大阪13日電
日本大阪「台灣祭」12日舉行，當地民眾於12日趁著好天氣造訪台灣祭攤位獲得贈品。圖／中央社（印太戰略智庫提供）
日本大阪「台灣祭」12日舉行，當地民眾於12日趁著好天氣造訪台灣祭攤位獲得贈品。圖／中央社（印太戰略智庫提供）

2025年世界博覽會（大阪世博）今天舉行開幕剪綵典禮，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館參與，印太戰略智庫與台僑在大阪市中心舉辦「台灣祭」。僑領表示，藉此向世界證明台灣雖無法以官方名義參加世博，但台灣不會缺席。

台灣祭12、13日在大阪車站前的百貨公司廣場舉行，由於大阪今天陰雨綿綿，活動移至室內空間進行，黑熊學院、486團購及僑團等單位在現場設置攤位，分發台灣特色徽章與各式文宣品，吸引路過日本民眾駐足圍觀，並透過互動小遊戲獲得獎品；現場也進行藝文展演，當來自台灣的歌手克里夫Cliff演唱「望春風」時，感動現場台僑也獲得日本民眾好評。

台灣祭今天下午舉行開幕儀式，國策顧問陳天隆、謝美香，印太戰略智庫執行長矢板明夫、開南大學主任秘書陳文甲、駐大阪辦事處副參事劉拓，以及大阪府議員杉江友介、大阪市議員辻淳子等當地友台政要出席。

僑領陳天隆致詞指出，雖然台灣在國際體系中受到許多限制，無法以官方名義參與本屆世博主場展館，但台灣人民的熱情、創意與行動力，透過台灣祭向世界證明「台灣沒有缺席，台灣一定在場」；此次由年輕世代向日本介紹台灣的自由與多元，台灣祭雖然會在今天結束，但也是一個開始，日本台僑將繼續努力讓世界聽見台灣的聲音。

矢板明夫表示，台灣祭由民間發起，以「台灣不缺席」的初心，克服困難籌辦，向世界傳達台灣的國際存在感，盼進一步推進台日友好，加強台日雙方民間交流。

擔任台灣祭志工的旅日台灣民眾王敬淵告訴中央社記者，日本民眾參與活動時，除了關注台灣美食與觀光外，也有詢問台灣目前與中國的關係，並表達挺台灣的立場；而令他印象深刻之處，也有中國留日學生悄悄前來台灣祭攤位說「台灣加油」。

印太戰略智庫12、13日在日本大阪舉行「台灣祭」，現場擺設攤位吸引日本民眾參與。圖／中央社
印太戰略智庫12、13日在日本大阪舉行「台灣祭」，現場擺設攤位吸引日本民眾參與。圖／中央社

國策顧問陳天隆（中）、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右），以及參與籌辦台灣祭的開南大學主任秘書陳文甲（左）13日出席台灣祭開幕儀式。圖／中央社
國策顧問陳天隆（中）、印太戰略智庫執行長矢板明夫（右），以及參與籌辦台灣祭的開南大學主任秘書陳文甲（左）13日出席台灣祭開幕儀式。圖／中央社

世博 大阪 日本

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