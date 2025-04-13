大阪關西世博今開幕！日本「世博奶奶」早移居當地 盼能每天進場

大阪關西世博今天開幕，日本76歲婦人山田外美代也入場參觀，她20年前因為在愛知世博期間天天進場參觀而為人所知。山田去年就與家人移居大阪市，也希望這次世博會能「全勤」。

「讀賣新聞」報導，山田的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，因而被暱稱為「世博奶奶」。她2024年12月從愛知縣瀨戶市的住家，搬到2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場附近，以便了解大阪風土民情以及就近與當地人交流。

她和75歲丈夫及52歲長子，在大阪市住之江區承租一戶集合住宅1年，陽台可以眺望大阪關西世博會場的代表性建築「大圓屋頂迴廊」（又稱大屋頂環）之外，搭乘地下鐵前往人工島會場「夢洲」僅約10分鐘。

山田與家人在世博會舉辦地點長住，已經成為他們家的慣例。山田的長子是一名教師，他會在世博舉辦期間請假，以幫助母親達成心願。

山田迷上世博會得追溯到2005年，當時愛知世博的會場就在她家附近。儘管她當年體弱多病，但仍到會場參觀，且喜歡造訪各國的展覽館並跟工作人員互動。愛知世博為期185天，山田每天入場參觀。

愛知世博之後登場的2010年上海世博期間，她也在會場附近租借公寓，並再度「全勤」，當時還被當地媒體報導，因而聲名大噪。上海世博會閉幕當天，時任中國國務院總理溫家寶還提到她是「促進與中國友誼的人」，並寄送親筆感謝信函給山田。

而這次世博會，山田在兒子的幫助下買齊3人門票。日本放送協會（NHK）報導，她今天和家人在上午7時過後抵達入口閘門附近，並於開幕前排隊近2小時。

她事前已受邀參與中國展館開幕式，因此入場之後就前往儀式會場，並向工作人員贈送自己特地準備的「世博奶奶徽章」及貼紙，藉此「敘舊」。

山田表示：「希望藉由贈送小禮物拓展交流範圍，對方向我表達感謝、告訴我『很開心』時，我感受得到活著的意義。世博會每天都來的話，就能深入體驗，所以我這次也想天天來。」

大阪關西世博今天在日本大阪灣的人工島「夢洲」開幕，展覽期間至10月13日。