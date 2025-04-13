菲搗毀可疑安毒廠逮5人 包括1名台嫌
菲律賓執法單位最近在大馬尼拉地區搗毀一座可疑地下製毒廠，逮捕5名嫌犯，包括1名台灣人。駐菲律賓代表處法務秘書已前往探視並瞭解案情，後續將提供必要法律協助。
菲律賓緝毒署（PDEA）、警方以及其他執法單位11日下午在大馬尼拉地區拉斯皮納斯市（Las Piñas）突擊1座民房，逮捕包括5名嫌犯，其中2人為中國籍、2人為菲籍，以及王姓台籍嫌犯。
執法人員在屋中發現一批化學原料、測量儀及器具，足以用來製造50公斤至100公斤的安非他命，這些物品已被帶回緝毒署實驗室進行化驗及記錄。
駐菲律賓代表處法務秘書今天告訴中央社，被捕王姓台灣籍嫌犯現年已70多歲，前來菲律賓已數十年，現定居於菲律賓中部，已有家庭，被指為製毒廠的房子是由王嫌承租。
法務秘書說，全案現已進入菲律賓的司法程序，他將定期探視王嫌，並提供必要法律協助。
這5名嫌犯將被控違反「綜合危險藥物法」，最高可判終身監禁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言