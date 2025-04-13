大阪世博陰雨中開幕熱情不減 首日估湧入逾14萬人

2025年世界博覽會（大阪世博）今早在大阪市的夢洲會場舉行開幕剪綵典禮。雖然一早就開始下小雨，但在9時開門前天空稍稍放晴，大批民眾湧入，興奮與吉祥物「脈脈」合影，推估首日進場人數將超過14萬人。

大阪世博會場位於大阪市的人工島夢洲，上午8時30分（台灣時間7時30分）在會場東口舉行開幕剪綵典禮，由日本國際博覽會協會會長、經團連會長十倉雅和發布開會宣言，正式宣布「大阪關西世博現在開幕」。

日本世博大臣伊東良孝、經濟產業大臣武藤容治、防衛大臣中谷元、大阪府知事吉村洋文、國際展覽局祕書長凱爾肯澤斯（Dimitri Kerkentzes）等人出席。

在開幕之前，東口、西口已經大排長龍，不少人帶著印有「脈脈」圖案的商品。在東口，日本自衛隊樂隊演奏令人興奮的慶賀樂曲，閘門一開，大批民眾衝入會場，參與剪綵典禮的大臣、貴賓、「脈脈」、參展各國人士等一字排開，揮手歡迎民眾進場。

大阪世博是日本睽違20年再度主辦世博，本屆主題為「創造閃耀生命光輝的未來社會」，呈現永續社會的願景。有台灣、日本、中國、美國等158國及地區、7個國際機關參加，展期至10月13日為止，共184天，可望吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3兆日圓（約新台幣6945億元）。

會場最具象徵的是木造建築「大圓屋頂迴廊」（又稱大屋頂環），由日本新生代建築師藤本壯介操刀。大圓屋頂迴廊周長約2公里，高度12至20公尺，上方有屋頂遮陽。總面積逾6萬平方公尺，獲金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。建築象徵世博會「多元而統一」的理念。

會場有84個展館，台灣以玉山數位科技株式會社推出TECH WORLD館，今天開幕後，有事先預約進場的民眾入內觀賞。

大阪世博昨天下午舉行開幕典禮，外貿協會董事長黃志芳以玉山數位科技株式會社會長身分出席開幕式，與TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立受邀坐在正前方區觀禮。