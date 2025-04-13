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大阪世博周邊創意無極限 醜萌「脈脈」要你打開荷包

中央社／ 大阪13日專電
2025年世界博覽會（大阪世博）13日正式開幕，最擅長製作周邊的日本人發揮創意，製作玩偶、鑰匙圈到聯名球鞋等各種商品，數量龐大的玩偶堆起一座「脈脈山」。 中央社
2025年世界博覽會（大阪世博）13日正式開幕，最擅長製作周邊的日本人發揮創意，製作玩偶、鑰匙圈到聯名球鞋等各種商品，數量龐大的玩偶堆起一座「脈脈山」。 中央社

2025年世界博覽會（大阪世博）今天正式開幕，從巨大塑像到下水道孔蓋，醜萌的吉祥物「脈脈」在會場內幾乎無所不在，最擅長製作周邊的日本人更是發揮創意，從玩偶、鑰匙圈到聯名球鞋，甚至還與知名漫畫「七龍珠」等合作，推出限定周邊。

大阪世博的吉祥物「脈脈」（MYAKU-MYAKU）造型十分奇特，是一個藍色、有四肢的生物，臉上套著一個紅色圈圈，上頭有5隻眼睛，轉過身來會發現它還有一個小尾巴，上頭同樣是1隻眼睛，看起來有點嚇人。

根據官方解釋，「脈脈」誕生於關西某處小泉水，是細胞與水合而為一的神秘生物。紅色部分是「細胞」，會不斷分裂並增加，藍色部分則是「乾淨的水」。它可以不斷改變外觀，目前模樣是仿造人的形象。其能量來自於陽光，但「脈脈」也很愛下雨天，身體可吸收雨水。

「脈脈」剛推出時，許多人覺得太過獵奇，但看久了似乎愈來愈順眼，從「醜」變成「醜萌」。

世博開幕前一天，記者實地走訪位於東門的紀念品商店，首先映入眼簾的是一大堆玩偶堆成的「脈脈山」，店員們正在積極補貨，準備迎接開幕。

紀念品種類繁多，光是「脈脈」就有多種顏色變化，從原本的藍紅配色，變成更討人喜歡的粉紫、粉藍，或是鮮黃色、彩色等，狙擊顧客的少女心。更不用說各種用品，從帽子、T恤、手帕、襪子到球鞋，推出商品可以說是從頭包到腳。

除此之外，充滿和風的商品像是「脈脈」配色的招財貓、賽錢箱紙雕，以及世博代表建築「大屋根」的限定版迷你模型。這些商品都需要買回家後動手製作。

每份「大屋根」迷你模型是1/16個圓形，也就是說若購買16份，就可以拼湊出一個完整的「大屋根」，但想要收集必須口袋夠深，因為每份模型售價3萬3000日圓，完整版總價高達52萬8000日圓（約新台幣11.9萬元），堪稱這次世博最貴的紀念品。

店內人員則是告訴記者一款特殊聯名商品，就是特別取得授權，把「七龍珠」原作與世博結合而製作成的T恤，是只有在世博東門口紀念品店可以買到的限定商品。

負責T恤製作的大日本印刷株式會社員工岩淺好德受訪表示，這是世博與「七龍珠」的官方聯名商品，之所以選擇「七龍珠」聯名，是因為這是全世界最受歡迎的漫畫。

他表示，台灣人和日本人一樣，都相當喜歡這部作品。去年作者鳥山明逝世時，全世界的人都感到相當悲痛，那時候也看到台灣人非常難過的畫面，希望台灣的朋友來店裡看到這款商品會喜歡。喜歡原作的人看到這些周邊一定會立刻知道「這就是那時候的畫」。

大阪世博於2018年11月決議舉辦，是日本繼1970年大阪世博、2005年愛知世博之後，第3次舉辦如此大規模的國際博覽會。

整個會場面積155公頃，相當於33個東京巨蛋。場內設有84個展館，由參展國與日本國內企業展出。會場建設經費為2350億日圓，受到物價上漲等因素影響兩度調漲，原本預算為1250億日圓，相當於幾乎膨脹兩倍。

世博 大阪 日本

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