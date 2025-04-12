刊登柬埔寨網路賭博調查報導 印尼媒體網站遭攻擊

以調查報導聞名的印尼時代報週刊（Tempo）日前刊登有關柬埔寨網路賭博的調查報導後，官網遭受網路DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，導致網站癱瘓。民間團體呼籲警方展開調查。

成立於1970年代的印尼刊物時代報週刊，7日發佈有關柬埔寨網路賭博集團的調查報導，該報導指出，網路賭博集團由多名印尼高官和商人控制。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，時代報週刊副主編巴賈（Bagja Hidayat）表示，其官網受到網路DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，7日至9日的訪問流量突然增加，用戶大部分來自柬埔寨，導致網站接連癱瘓。

他補充說，時代報週刊已採用安全系統阻止此類的網路攻擊，但最新一波的DDoS攻擊仍破壞了網頁內容，導致網站數度無法存取。

印尼獨立記者聯盟（AJI）雅加達辦公室和媒體法律援助機構（LBH Pers）表示，對時代報週刊網路攻擊已違法，並共同呼籲警方對該事件展開調查。

時代報週刊在印尼以獨立調查報導聞名，自印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月上任後，持續針砭他的施政；曾任將軍的普拉伯沃，遭人權團體指控在已故前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治期間濫權。

今年3月，時代報週刊收到匿名包裹，裡面裝有豬頭和6個裝有斷頭鼠屍的盒子。警方仍對該事件調查中，目前已訊問8名證人。

總編輯塞特里（Setri Yasra）當時表示，這些包裹企圖破壞該公司的工作，但他補充說，時代報週刊將致力於自己的使命，他發表聲明說：「如果此舉目的是恐嚇，我們沒有被嚇倒，並且還要制止這種卑劣的行為。」