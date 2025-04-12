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TECH WORLD館代表受邀 出席2025大阪世界博覽會開幕典禮

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
2025大阪世博於12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」（Shining Hat)舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳（左）和TECH WORLD館館長外貿協會副秘書長邱揮立（右）代表出席，與大會吉祥物脈脈合影。(貿協提供)
2025大阪世博於12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」（Shining Hat)舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳（左）和TECH WORLD館館長外貿協會副秘書長邱揮立（右）代表出席，與大會吉祥物脈脈合影。(貿協提供)

2025日本大阪世界博覽會開幕典禮於今（12）日下午2點在大阪夢洲會場舉行開幕，除日本參眾議員及各界代表外，還有本次大阪世博所有參展單位代表近2,000人出席。日本天皇、皇后及首相石破茂均親臨現場致詞，展現日本政府對大阪世界博覽會的重視。

由玉山數位科技株式會社所籌辦的「TECH WORLD館」也受邀由會長黃志芳及館長邱揮立代表出席。黃志芳表示，這次能參加2025大阪世博，並受邀出席開幕典禮與所有的參展單位互動，十分榮幸，並深具意義。透過本次參展，TECH WORLD館將讓世界了解臺灣科技在全球產業供應鏈的重要性，及進一步認識臺灣的人文景觀與豐富的文化。

TECH WORLD館以「連結世界，共創未來美好生活」為主題，透過「生命」、「自然」、「未來」三個劇場闡述「人與人」、「人與自然」、「社會與社會」的「共好」理念，因為只有世界共好，人類的未來生活才有可能更好！同時三個劇場也結合導覽與沉浸式六感體驗（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺與心感），帶領觀眾體驗不同面向的未來生活情境。

本次TECH WORLD館不論在建館進度及內容製作上，均配合大會順利完成，尤其能趕上4月4日至6日的試營運，十分難得，試營運期間還吸引逾5,000人參觀，成為熱門排隊館。

4月22日TECH WORLD館將舉行開館典禮，並邀請臺灣知名現代舞團「雲門舞集」演出，以舞蹈詮釋科技與自然、人文之間的交會，作為開館典禮的開場表演。未來在展覽期間，TECH WORLD館也將不定期舉辦文化活動，邀請臺灣藝文團體參與，透過藝文展演推動文化交流。

外貿協會董事長黃志芳受邀參加2025大阪世博開幕式。(貿協提供)
外貿協會董事長黃志芳受邀參加2025大阪世博開幕式。(貿協提供)

世博 大阪 日本

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