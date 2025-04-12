不再物美價廉…捷克復活節前雞蛋漲6成 烘焙食材價格也飆高

捷克復活節即將來臨，今年復活節的烘焙食材價格上漲，以雞蛋與香草糖的漲幅最大。據分析，今年製作羊形蛋糕成本比去年增加16%，製作復活節麵包花費則上漲2成。

捷克復活節從18日開始，家家戶戶提早準備食材，製作象徵純潔的「羊形蛋糕」（Velikonoční beránek）、香甜的復活節麵包（Mazanec）。這些甜點代表春天與新生命，是復活節文化的傳統。

然而，捷克配送公司（Česká distribuční）市場與傳播經理斯塔涅克（Jaroslav Staněk）說：「不幸地，愛好烘焙的人們必須為大多數材料支付更多費用。雞蛋是烘焙不可或缺的材料之一，價格較去年上漲近6成。」

根據捷克配送公司對7大零售連鎖店促銷傳單的分析，今年復活節基本烘焙食材的平均價格為175.2克朗（約新台幣256元），比去年上漲13%。其中，雞蛋與香草糖的漲幅最大，雞蛋上漲57%，香草糖則上漲66%。製作一隻復活節羊形蛋糕的平均食材費為57.66克朗，比去年增加16%；製作一個復活節麵包的成本則上漲2成，需花費81.27克朗。

據統計，一盒10顆M號雞蛋的平均售價為45.18克朗；一小包香草糖為4.36克朗；100克杏仁漲價3成達23.24克朗；100克葡萄乾漲價22%達10.43克朗；1公斤中筋小麥麵粉漲幅為11%達16.41克朗；250克奶油漲價8%達47.57克朗。

另一方面，砂糖、半脂牛奶與泡打粉的價格比去年便宜。1公斤砂糖降價34%，平均13.57克朗；1公升半脂牛奶平均12.07克朗，省了約20%；泡打粉則降價15%，售價為2.36克朗。

根據捷克國家銀行指出，過去3年食品價格波動性變得前所未有地高，自2022年通膨達27%以來，捷克食品已不再是「物美價廉」的代表。儘管整體通膨已經緩解，價格卻未回到疫情前水準，且波動性仍居高不下。

不只烘焙食材上漲，據2025年2月數據，捷克食品價格與去年同期相比上漲4.5%，其中肉類、水果和蔬菜的價格漲幅最顯著，馬鈴薯、洋蔥和橄欖油等品項仍處上升趨勢。