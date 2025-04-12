大阪世博沒有台灣館？「月亮上的台灣」創意亮相

日本大阪世博即將在13日開幕，這場160個國家參與的人類盛會，台灣卻沒有辦法以國家身份參加。於是民間的藝術家組成團隊提前進入會場，以「月亮上的台灣」這個作品向世界各國介紹台灣。

「月亮上的台灣」的策展人商毓芳說，希望這個作品能吸引世界各國的朋友來關注台灣。她曾多次在國外被外國朋友問：「台灣在那裡？」，往往解釋半天對方也不清楚，所以她常常只能開玩笑的說：「台灣是個很大的國家，在月球上」。她說，這些經驗給了她這一次的創作靈感。

該作品以裝置藝術加上行為藝術的多元方式展現，除了先在大阪世博會場裡展出直徑一公尺有台灣影像的月球模型，也會在世博期間把這顆月球帶到和TAIWAN相關的國家館裡和各國交陪（比如T代表泰國、土耳其，A代表阿根廷、懊澳洲）。然後，在瀨戶內海藝術祭開幕前夕，4月16日，一個直徑六公尺的月球也會出現在宇野港的「台灣自己館」裡進行長期展演。

策畫並執行這一系列活動的「台日共丸聯盟」共同發起人蔣耀賢指出，這場從大阪一路到瀨戶內海的藝術長征，是為了展現台灣的「創意」、「公益」和「生意」的能量。以群眾募的方式，由台灣民眾認購一根一萬元的木材樑柱在日本各地搭建「台灣自己館」，預計募集2300根來代表台灣2300萬人。而「月亮上的台灣」則是開館的第一個節目。

蔣耀賢說，「台灣自己館」得到愈來愈多的支持，已經有一百多個民間團體以各種方式響應。像是只有66戶人的澎湖二崁村除了認捐自己的展演空間，準備透過日本這個舞台向全世界行銷台灣的地方創生成果。