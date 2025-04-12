快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

大阪世博開幕式 黃志芳、台灣館長邱揮立受邀觀禮

中央社／ 大阪12日專電
2025年世界博覽會（大阪世博）將於12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳（中）和TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立（右）代表台灣出席，與日本眾議員井上貴博（左）合影。中央社 中央通訊社
2025年世界博覽會（大阪世博）將於12日下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳（中）和TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立（右）代表台灣出席，與日本眾議員井上貴博（左）合影。中央社 中央通訊社

2025年世界博覽會（大阪世博）將於今天下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳和TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立代表台灣出席，受邀坐在正前方區觀禮。

開幕式除了日本首相石破茂、參加國家的代表之外，日皇德仁與皇后雅子、世博名譽總裁秋篠宮及秋篠宮妃紀子將出席，會場周邊維安森嚴。

日本公益社團法人2025年日本國際博覽會協會將於今天下午2時（台灣時間1時）舉行大阪世博開幕式。地點在大阪灣的人工島夢洲（位於大阪市此花區）的會場內活動館「夏恩帽」（Shining Hat）、EXPO國家日大廳「雷格登」（National Day Hall Ray Garden）舉行。

另外，台灣推出的「TECH WORLD（科技世界）」館將於22日舉行開幕式，今天多位國會議員出席世博開幕式前表示，22日TECH WORLD正式開幕當天也會出席。

TECH WORLD館編列20億元預算打造，因台灣不是國際博覽局（BIE）成員，這次以「玉山數位科技株式會社」的企業館身分參展。不過，TECH WORLD館的英文字母縮寫TW館，讓部分日媒會心一笑，認為台灣找到了巧門向國際宣傳。

世博 大阪 日本

延伸閱讀

世博最大木建築「大屋根」 蘊含福島震後復興希望

大阪世博將開幕 大圓屋頂及迷你iPS心臟受注目

日本京都車站驚見可疑物！警出動防爆小組結果虛驚一場 列車一度暫停

2025大阪萬博是翻身機會，還是加速衰退？夢洲「負面遺產」能否復刻榮景

相關新聞

大阪世博開幕式 黃志芳、台灣館長邱揮立受邀觀禮

2025年世界博覽會（大阪世博）將於今天下午在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳和TECH WO...

世博最大木建築「大屋根」 蘊含福島震後復興希望

2025年世界博覽會將於13日開展，金氏世界紀錄認證為世界最大木造建築的「大屋根」將正式亮相。一圈周長2公里的巨大圓環，...

大阪世博將開幕 大圓屋頂及迷你iPS心臟受注目

2025年世界博覽會（大阪世博）今天舉行開幕儀式，明天開展。本屆主題與「生命」有關，最具象徵性的建築「大圓屋頂迴廊」及企...

希臘鐵路公司雅典辦公室外炸彈爆炸 目前未傳傷亡

希臘警方指出，希臘鐵路公司（Hellenic Train）雅典辦公室外今天發生炸彈爆炸事件。這家公司涉及希臘最嚴重鐵路災...

跟女友分手拿路人出氣 英國14歲少年公園打死80歲遛狗翁

英國一名少年只因和女友分手，竟然在公園突然暴走，毆打一名遛狗的80歲老翁，導致老翁傷重不治身亡。

愛喝酒？專家發現腦損傷機率大增 恐致失智症

一項新研究發現，每週只要喝超過8杯酒，就會大幅增加罹患失智症風險！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。