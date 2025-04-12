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日本京都車站驚見可疑物！警出動防爆小組結果虛驚一場 列車一度暫停
日本JR京都車站12日上午驚傳不明可疑物，引發一陣緊張，導致進出車站列車延誤逾2小時。由於鄰近的大阪即將舉辦世博開幕式，警方不敢大意，迅速封鎖月台並展開調查，最終確認並無危險，虛驚一場。
NHK報導，JR京都站12日清晨在第4與第5月台發現不明物體，引發安全疑慮。上午6時許，站務人員通報警方到場處理。警方趕到現場後，在月台中央發現一個尺寸約40公分高、50公分寬的保麗龍箱，外面用黃色膠帶完全包裹住，無法判斷內容物後，立即封鎖現場並出動防爆小組。
經專業人員檢查後，確認箱內僅為糖果餅乾，並未構成威脅，最終證實為虛驚一場。
事件期間，JR西日本為確保安全，緊急疏散月台旅客並暫停閘口通行，導致進出京都站的列車延誤超過2小時，直到上午9時許全面恢復運行。
大阪關西萬博開幕式預定12日於大阪市此花區的夢洲舉行，警方也因此加強京都車站周邊的警戒。受可疑物品影響，現場一度陷入騷動。
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