曾是30位教宗居所 義大利總統府見證輝煌歷史與藝術

走進義大利總統府「奎里納爾宮」（Quirinale Palace），鮮少人不震懾於它的輝煌歷史與藝術收藏。它過去曾是30位教宗的居所，還曾在此舉行過4次選舉教宗的樞密會議（Conclave）。

英國國王查爾斯三世伉儷近日訪問羅馬，義大利總統府的迎賓排場，讓「奎里納爾宮」的華麗更加盛名遠播。中央社記者實際走訪義國總統府，帶讀者一窺這個到羅馬非常值得參觀的景點。

通過安檢進入義大利總統府，迎面而來是氣派寬廣的中庭，對遊客來說最吸睛的是淵源可追溯至15世紀的「胸甲騎兵衛隊」（Reggimento Corazzieri），他們肩負保護國家元首重責，連挺拔的制服也很講究，是由義大利裁縫師手工製作。

義大利總統府公眾藝術專家威爾曼（Roberto MarvinWellman）向中央社表示，奎里納爾宮長年象徵著最高權威的所在地，除了許多教宗曾在此居住，還曾被法國皇帝拿破崙（Napoleone Bonaparte）選為在羅馬的官邸，儘管拿破崙實際並未到訪過。

一樓入口牆上的巨幅石板，刻著「奎里納爾宮」不同時期的主人名錄，第一欄是「教宗時期」，從16世紀的教宗額我略十三世（Gregorio XIII），到19世紀的教宗庇護九世（Pio IX），共30位教宗曾居住於此。

第二欄是「國王時期」，包括義大利統一後的首位國王艾曼紐二世（Vittorio Emanuele II）等4人。第三欄是「共和國時期」的歷任義大利總統，名單最下方的馬達雷拉（Sergio Mattarella）是現任總統，他在2015年首次當選，2022年連任展開第二任期。

沿著樓梯通往二樓，進入全宮最寬敞的「胸甲騎兵廳」（SALONE DEI CORAZZIERI），這是義國元首舉行重要儀式之處，歷任教宗也在此接待來訪國王與使節。不過大廳在1900年初期曾沒落，曾被規劃改成溜冰場，在1912年更一度被改成室內網球場。

與「胸甲騎兵廳」相連的包里納禮拜堂（CappellaPaolina），空間大小布局都與梵蒂岡的西斯汀禮拜堂完全一樣，這裡曾舉辦過4次教宗選舉會議。

義大利總統府宛如博物館，收藏無數古典藝術品，但也刻意陳列現代設計師作品，呈現新舊交織的美感。

威爾曼表示，2019年啟動一項名為「當代奎里納爾宮」的重要計畫，希望透過一些共和國時期藝術作品，更新總統府的形象；「因為這座宮殿基於藝術角度，保留了大量從教宗到帝國時期的遺產，隨著加入當代設計師作品，可為建築物帶來新氣象」。

在「總統辦公室」也可看到新舊藝術相互輝映，房間使用的是18、19世紀古典家具，卻擺放了兩個金屬感、簡約風的現代檯燈。

總統府內其他值得觀看之處，包括專為義大利王后瑪格莉特打造的「比菲第圖書館」（THE PIFFETTILIBRARY），內有絕美的木藝書櫃；另一知名設計是16世紀的迴旋造型「馬斯卡里諾階梯」（THEMASCARINO STAIRCASE ），其圓柱弧線與光影被視為傳世傑作。

義大利總統馬達雷拉在2015年首次任期，開始將總統府開放外界參觀。威爾曼表示，迄今10年來，總統府幾乎每天都向遊客開放，有興趣參觀者可事前到官網預約。

除了見證歷史藝術收藏，對義大利當代政治有興趣者，也可在宮殿內的「義大利共和國廳」（Hall of theItalian Republic），看到1947年簽署的義大利憲法原件，以及獨特的方形「總統旗幟」，當義大利總統不在府內，府外懸掛的總統旗幟會降下，義國總統出訪時，海陸空交通工具都會配掛總統旗幟。