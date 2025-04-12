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真人版街頭快打？倫敦反馬斯克示威活動 抗議群眾持鐵鎚砸爛特斯拉
倫敦社群媒體活動組織「Everyone Hates Elon」4月10日舉行公共藝術計劃，聚集在倫敦南部的哈德斯工作室（Hardess Studios），輪流用大鎚猛擊一輛由匿名者捐贈的二手特斯拉（Tesla）Model S，以表示對馬斯克（Elon Musk）不滿。這輛被毀壞的電動車將在未來幾週內進行拍賣，所有收益將捐給食物銀行慈善機構。
據《衛報》（Guardian）報導，該組織表示：「我們給倫敦人一個機會，讓他們站出來對抗極右翼仇恨和億萬富翁，並表達他們對當前世界局勢的感受。」
現場砸車泄憤的人群中，有的人認為馬斯克削減各機構開支的行為令人擔憂；還有的人認為馬斯克正利用他的巨額財富，來推動極右翼勢力的發展。
這不是外界第一次表達對馬斯克的不滿。美國紐約市曼哈頓特斯拉經銷店3月1日發生示威活動，抗議馬斯克在總統川普（Donald Trump）要求下大規模削減聯邦僱員數目。
3月29日，全球數以千計示威者同日參與抵制特斯拉的抗議活動。幾乎每個美國國內的特斯拉陳列室（showroom）以及歐洲、加拿大及澳洲的特斯拉陳列室外都有舉行「下架特斯拉」的示威。
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文章授權轉載自《香港01》
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