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希臘鐵路公司雅典辦公室外炸彈爆炸 目前未傳傷亡

中央社／ 雅典11日綜合外電報導
希臘鐵路公司（Hellenic Train）雅典辦公室外11日發生炸彈爆炸事件。圖為警方在現場蒐證。歐新社
希臘鐵路公司（Hellenic Train）雅典辦公室外11日發生炸彈爆炸事件。圖為警方在現場蒐證。歐新社

希臘警方指出，希臘鐵路公司（Hellenic Train）雅典辦公室外今天發生炸彈爆炸事件。這家公司涉及希臘最嚴重鐵路災難，2023年這起意外造成57人喪生。

法新社報導，警方表示，一家希臘報社曾接到匿名電話，警告在首都雅典最繁忙的一條高速公路附近會發生攻擊。

目前未傳出傷亡報告。

希臘中部坦佩（Tempe）2023年2月發生通勤火車與貨運火車相撞事故，造成57人喪生，其中多數為年輕學生。

這起事故引發今年希臘國內外大規模罷工和數百起抗議活動。

這起悲劇也引發希臘去年和今年3月兩次不信任投票，最終保守黨政府仍然過關。

希臘 雅典

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