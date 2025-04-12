希臘鐵路公司雅典辦公室外炸彈爆炸 目前未傳傷亡

台北捷運宣導「背後背包之旅客，進入車廂請改以手提，避免影響其他旅客」，而電車擁擠度超越台灣的日本，是怎麼做的呢？根據日媒「まいどなニュース」報導，通勤尖峰時段的擁擠車廂裡，經常被視為妨礙他人行動的「後背包」，「前背派」與「後背派」各有支持者。

2025-04-11 14:56