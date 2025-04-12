希臘鐵路公司雅典辦公室外炸彈爆炸 目前未傳傷亡
希臘警方指出，希臘鐵路公司（Hellenic Train）雅典辦公室外今天發生炸彈爆炸事件。這家公司涉及希臘最嚴重鐵路災難，2023年這起意外造成57人喪生。
法新社報導，警方表示，一家希臘報社曾接到匿名電話，警告在首都雅典最繁忙的一條高速公路附近會發生攻擊。
目前未傳出傷亡報告。
希臘中部坦佩（Tempe）2023年2月發生通勤火車與貨運火車相撞事故，造成57人喪生，其中多數為年輕學生。
這起事故引發今年希臘國內外大規模罷工和數百起抗議活動。
這起悲劇也引發希臘去年和今年3月兩次不信任投票，最終保守黨政府仍然過關。
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