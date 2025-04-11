捷克2024年新生兒8.4萬創新低 結婚減少離婚增加

據捷克統計局發布最新的數據，2024年捷克僅有約8.4萬名新生兒出生，創下歷史新低。去年結婚人數也減少，離婚數則增加。

捷克統計局報告指出，去年捷克有8.4萬名新生兒出生，死亡人數則達11.2萬人，顯示捷克的人口自然增長呈現負成長。

儘管如此，外來人口移入使捷克去年增長8900人，將總人口數推升至1090.95萬人，是自第二次世界大戰結束以來最多人口。

捷克人口成長主要為烏克蘭人移入，儘管去年移民人口僅增長約3.6萬人，比2023年少近6萬，但統計局指出，這仍遠高於俄烏戰爭前的數量。

針對新生兒數量減少，根據查理大學地理人口學系主任科措爾科娃（Jiřina Kocourková）表示，這種下降在過去3年尤為明顯，出生率下降主因包含生育條件的變化、男女延後成為父母的時間，以及育齡女性年齡結構的變化。

科措爾科娃表示，捷克在1990年代的出生率也很低，這與共產政權結束有關，「當時年輕人可以自由選擇人生方向，而不一定要成為父母」，此情況在後來20年慢慢有所改善。

科措爾科娃說，至於夫妻延後生育，原因包括經濟變化、個人主義興起，例如女性受教育程度的提升，使女性組建家庭的時間延遲。「對於許多夫妻來說，先建立經濟基礎變得越來越重要，然後才考慮是否要生孩子。過去生育比較憑直覺，現在則是經縝密計劃，例如住房和就業保障。」

統計局數據顯示，2024年僅有4.45萬對夫妻結婚，較2023年下降8%；離婚數則增加，達到2.08萬起，年增7%。據統計，人們通常在結婚4至7年後離婚，其中約6成的離婚夫婦都有未成年子女，離婚影響約1.9萬名未成年子女。