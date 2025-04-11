跟女友分手拿路人出氣 英國14歲少年公園打死80歲遛狗翁

英國一名少年只因和女友分手，竟然在公園突然暴走，毆打一名遛狗的80歲老翁，導致老翁傷重不治身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在去（2024）年9月1日傍晚。當時14歲的少年戴著頭套，在離受害人柯利（Bhim Kohli）家門口不遠的公園突襲他。當時80歲的柯利牽著愛犬出門散步，卻無端遭少年以拖鞋猛擊臉部，還被拳打腳踢。整個過程被另一名12歲少女錄下，而且錄影過程少女還冷血大笑。柯利被打到肋骨骨折、脊髓受創，隔天便不幸傷重身亡。

少年後來向警方坦承，他是因為跟女友分手，心情沮喪又無處宣洩怒氣，才會拿老翁出氣。他在攻擊之後不僅毫無悔意，還在朋友群組裡傳送笑臉表情符號。少年的搜尋紀錄甚至還看得到他搜尋演唱會門票，冷血態度令人不寒而慄。

少年的鄰居表示，其實少年小時候沒有展現過攻擊性，是成長環境惡劣，加上母親失業，才讓他走上歧途。法庭文件指出，少年平時自稱是「地頭蛇」，本來就常戴著頭套在社區閒晃。

同時負責拍攝的少女也被法院認定鼓勵暴力行為，兩人皆被判過失殺人罪成立。由於兩名嫌犯年紀尚小，基於相關法規不得公開姓名。少年目前已被收押，將於五月判刑，而少女則是有條件保釋。