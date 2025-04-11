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WHO籲捷克加強酒精管制 每年數千人死於相關疾病

中央社／ 布拉格11日專電

世界衛生組織捷克辦公室、捷克醫師公會等20多個機構，正敦促捷克政府實施更嚴格的酒精管控。捷克是全球酒量消耗率最高的國家之一，每年因酒精相關因素導致的死亡人數有數千人。

世界衛生組織捷克辦公室主任普茲泰（ZsofiaPusztai）告訴布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational），歐洲是全球酒量消耗率最高的地區，而捷克在歐洲排名高居第三。「歐洲的平均年消耗量為每人9.2公升酒精，這已經相當高，但捷克則高達13.3公升。」

普茲泰指出，令人擔憂的是，有50%高中生表示在過去30天內曾在單一場合飲用超過5杯酒。「換句話說，在歐洲與捷克，酒精深深嵌入我們的文化中，這是被社會廣泛接受的行為，但它是超過200種相關疾病的主要風險因素之一。」

普茲泰說，大多數人不知道，酒精也與7種癌症密切相關，因此需要透過政策應對酒精的高度消耗。藉由發布「酒精政策實務手冊」（Alcohol PolicyPlaybook），釐清過去許多有關酒精的迷思。

普茲泰表示，他們關注六大政策領域，包含健康資訊與標示、優先強調預防的健康應對策略、在安全場所提供酒精、酒精過度行銷的限制、價格機制與社區行動。

普茲泰表示，飲酒並非僅是個人選擇的問題，還需共同創造支持性環境，讓人們更容易做出健康的選擇與獲取正確資訊。世界衛生組織已經與捷克衛生部、健康領域的關鍵夥伴合作，「我們之間有個共識，我們真的希望將重點放在『預防』上。」

普茲泰表示，只要有政治意願與相關立法，就能採取更多措施，例如規範酒精產品的過度行銷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

WHO 捷克 酒精

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