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法國海洋公園關閉 園中虎鯨海豚何去何從受關注

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

1名官員今天告訴法新社，兩頭虎鯨維基（Wikie）、凱喬（Keijo）以及12頭海豚被困在法國蔚藍海岸（French Riviera）的一座已關閉的海洋公園中，原因是西班牙當局拒絕讓牠們遷移過去。

法國2021年通過動物福利法和遊客人數下降，迫使位於昂蒂布的海洋世界（Marineland of Antibes）在營運50多年後於今年關閉。

根據動物福利法規定，從2026年12月起，將禁止以人工飼養的虎鯨、海豚以及其他一些動物進行表演。海洋世界一直努力為24歲的維基（Wikie）、她11歲的兒子凱喬（Keijo）和12條海豚尋找新家。

海洋世界管理層已要求西班牙的兩座公園收容這些虎鯨和海豚。但法國環境部一名官員表示，1家負責評估設施適宜性的西班牙科學機構拒絕了這項遷移計畫。

這家西班牙機構評估後認為，馬德里水族館和田尼利夫島（Tenerife）鸚鵡公園（Loro Parque）的水池「在面積、容積和深度方面，對這些海洋哺乳動物來說都未達到最低標準。

這名環境部官員說：「有鑑於此，我們無法授權將這些動物遷至西班牙。」

這名官員說，已命令海洋世界的業主照顧這些動物，直到找到後續的安置方案。

海洋世界緊急尋求將虎鯨和海豚送到新家，因為其員工合約（尤其是照養員）將於4月中到期，而且需要維護才能保持其水池的正常運作。

但法國政府強調，在沒有立即的替代方案情況下，海洋世界必須繼續照顧這些動物。

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