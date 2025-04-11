昨已發現龜裂…南韓興建中鐵路崩塌 1受困1失蹤、周邊居民撤離

中央社／ 首爾11日專電
南韓興建中的鐵路新安山線於京畿道光明市的部分區間，10日晚間發現結構物龜裂而全面停工，15小時後也就是今天下午3時許崩塌，目前得知1人受困、1人失蹤。 法新社
南韓興建中的鐵路新安山線於京畿道光明市的部分區間，10日晚間發現結構物龜裂而全面停工，15小時後也就是今天下午3時許崩塌，目前得知1人受困、1人失蹤。 法新社

南韓興建中的鐵路新安山線於京畿道光明市的部分區間，10日晚間發現結構物龜裂而全面停工，15小時後也就是今天下午3時許崩塌，目前得知1人受困、1人失蹤

南韓警方及消防單位表示，今天下午3時13分左右，位於光明市日直洞一帶，新安山線由浦項鋼鐵E&C（POSCO Eco & Challenge Co., Ltd.）負責施工區段的地下隧道工程現場出現結構物崩塌，導致上層路面也跟著塌陷。

事故發生時現場17名工人中有5人失聯，其中3人之後取得聯繫，1名工人雖聯絡上但受困於地下，剩餘1人仍失蹤。

韓聯社引述警方說法報導，事發當時據悉正在進行安全診斷及加固工程。發生崩塌事故的地下隧道深度為30多公尺，隧道以下部分推測並未崩裂。

國土交通部表示，施工現場10日晚間發現結構物出現龜裂，當即全面中斷工程，撤離人員，今年凌晨1時起管制周邊交通。

事故現場周邊2棟建築據稱並無人傷亡，光明市為避免進一步崩塌事件發生，已對周邊居民發出避難命令，前往指定學校及市民體育館暫時躲避。

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