懶人包／馬來西亞版N號房？校園爆Deepfake裸照案 逾50人受害掀網路怒潮

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

近日，馬來西亞柔佛州寬柔中學古來分校爆出學生使用AI Deepfake技術惡意P圖，將多名女學生、校友臉孔合成至不雅照中，甚至上傳網路平台販售，引發大馬華人社群震驚。

《網路溫度計DailyView》取得受害校友代表授權後進行採訪報導，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，近五日（04/06～04/10）高達978筆相關討論。本事件牽涉人數眾多、性質嚴重，馬來西亞媒體更將此案形容為「大馬N號房事件」，再度喚起社會對科技濫用與性剝削問題的深刻關注。

至少50人受害！青少年惡意合成裸照、公開兜售

IG授權／_jeeennieee_

本案共涉及兩起主要加害行為，第一起由一名蔡姓在校男學生所為，他疑似從社群媒體下載多位女同學的公開照片後，運用Deepfake技術進行合成，並散布至X（原Twitter）、Telegram的200人群組等，每張照片以2令吉（約新台幣14元）販售。3月21日，受害女學生攜證據向學校通報，據傳他最初僅被校方記下「兩個小過」後便回班上課，處分過輕引起外界譁然。目前，蔡姓學生已被警方逮捕，正處於延扣調查階段。

第二起事件則發生於今年3月17日，一名李姓男子創建色情群組，將超過50名2019屆寬柔女校友拉入後，散布多張合成裸照，甚至傳送自己在校園內裸露生殖器官的照片與騷擾訊息，隨後迅速退群。受害校友於4月3日集體報警，報案人數已達37人。

目前統計至少已有超過50名學生與校友受害，這些影像多半是透過社群帳號取得，也暴露出青少年對AI技術濫用的嚴重性。

學校處理惹議 師長言論再掀怒火

事件發酵後，大量網友與家長痛批校方初期處理消極，甚至傳出有教師語帶責備，表示「他們還小，接受輔導就好」、「女孩子不發照片就沒事」，疑似將責任轉嫁給受害者，引起更大爭議。許多寬柔中學的在校生與畢業生也於學校臉書專頁留言指出，該校過去一向校風嚴格，曾因攜帶手機遭記大過，如今面對如此嚴重的性別暴力事件卻處分輕描淡寫，令人難以接受，「兩個小過是不是貴校最嚴厲的處罰方式」、「你們怎麽可以說不關我的事，你們怎麽可以說他只是小孩子」、「造成二次傷害的不是我們不是留言區的任何人，是對受害者不管不顧的你們」。

不過，受害校友代表向《網路溫度計DailyView》表示，自4月3日報警後，校方一直積極配合警方調查，並協助釐清涉案學生身份。儘管部分師長言論確實不當，但整體校方的應對已有所改善。

校方與警方回應 依法處置、不容縱容

面對輿論壓力，寬柔中學校長顏壯志否認僅記小過，並強調校方並未輕忽事件，早已在接獲通報後展開內部調查，並全數交由警方進一步處理，而涉案學生目前已暫時隔離上課。校方董事長童星存也表示，學校全力配合警方及家屬，若證據明確，將依法開除。他也呼籲外界勿再散播未經查證的資訊，以免造成二度傷害。

柔佛州總警長古瑪則發表聲明，證實已逮捕一名少年，並查獲其使用的手機與相關資料，警方已依《刑法》第292條（持有猥褻物品）與《通訊與多媒體法》第233條展開調查，至今已收到至少8名其他受害者的報案，後續仍持續擴大偵辦。

社群聲援擴大！週六記者會將揭更多進展

事件延燒後，不少馬來西亞女性陸續分享自身在校園遭遇性騷擾卻求助無門的經驗，並呼籲社會正視制度漏洞。許多網友也要求校方與政府嚴正處理此案，更盼可以進一步立法規範AI與數位性剝削，「絕不輕繞！校園歪風不可長」、「希望加強關注涉案人利用科技和社群平台的犯罪動機」、「不止要對付源頭，散播的也同罪」。

受害校友目前提出四大訴求，包括：

1、要求蔡姓男學生公布不雅照的需求者

2、公布Telegram群組成員名單

3、公布所有不雅照的購買紀錄

4、表明不接受IG等社群平台的道歉

受害校友代表也透露，將於本週六（4月13日）舉行記者會進一步說明案情，相關直播平台與連結將於近期於社群平台另行公告。

今天在馬來西亞 明天可能就在你我身邊

示意圖／ChatGPT

從韓國N號房、台灣的小玉Deepfake換照及黃子佼創意私房事件，到這起馬來西亞寬柔中學的不雅照風波，類似的傷害一次次重演，提醒我們：當科技落入惡意之手，它就不再只是工具，而可能淪為加害者的武器。

Deepfake技術的擴散，是一場無法迴避的集體考驗。我們需要的不只是譴責，更是完善的法規制度、更負責任的校園應對機制，以及一個願意傾聽、行動的社會。科技的進步，應該建立在尊重與保護的基礎上，而不是以他人的傷害為代價。願每一位勇敢發聲的受害者都能被看見、被保護，也願我們不再等到下一起事件發生，才開始正視問題。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎校園反霸凌專線：1953

◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年4月6日至2025年4月10日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大馬寬柔中學不雅照風波』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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