AI仿聲義大利防長電話詐欺 檢方懷疑大陸人涉案

中央社／ 羅馬11日專電

義大利富商先前接到AI仿冒聲音的國防部長來電，遭詐騙近百萬歐元。義國檢方追查到犯罪集團使用的「人頭」是一名中國男子，礙於法院裁定歸還扣押證據，難再循線揪出背後主謀，調查暫陷僵局。

今年2月，多名義大利富豪接到以人工智慧（AI）仿聲義國國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）與幕僚的電話，要求借款解救在中東被關押的義大利人質。

國際米蘭（Inter Milan）前主席莫拉蒂（MassimoMoratti）信以為真，匯款97.7萬歐元（約3600萬台幣）。

義大利晚郵報（Corriere Della Sera）報導，義大利檢方及時凍結了莫拉蒂匯給詐騙者的資金，該詐騙帳戶註冊在荷蘭；義國檢方循線追查，發現該詐騙帳戶匯款近5萬歐元給位在北義小城阿格拉泰布里安扎（Agrate Brianza）的一家衣服批發商，檢方連帶凍結了此筆匯款。

報導指出，大約1個月前，義大利檢方秘密派遣憲警到這家衣服批發商的法定代表人家中，調查他涉入詐欺、冒充與集團犯罪等嫌疑，扣押手機、電腦，以及現場查獲的1萬多歐元現金。

報導指出，犯嫌是一名39歲的中國人，不會說義大利語，目前無業，曾當過助理廚師、衣服熨燙工、管家。

在這名中國男子手機中，查獲另一名中國人向他傳訊表達希望以他的名義開設公司。這家人頭公司在1年內從未開具任何買賣發票，卻向外國帳戶收取及轉帳66萬歐元。

不過報導指稱，檢方追查線索到此受阻，因為再審法院接受了辯方律師的上訴，認為既然莫拉蒂的轉帳已被及時凍結，該名中國男子家中被扣押的現金無法被證明是贓款，必須全數歸還。

對於該名男子手機內的犯罪證據，法官認為僅能根據此案調查，設定一定範圍的關鍵字與時間來搜尋，不能下載手機內所有對話副本執行「探索性搜索」，法官要求檢方將扣押的手機歸還該名中國男子。

AI 國防部 義大利 詐騙

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