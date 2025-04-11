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婦人慘遭6米巨蟒生吞…兒與村民殺蛇剖腹驚見「完整人形」 結局心寒

香港01／ 撰文：夏洛特
巨蟒示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
巨蟒示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

印尼發生1宗可怕的「巨蟒吃人」恐怖事件！當地1名婦人外出後就不知所蹤，家人擔憂不已，故與村民四處尋找她的蹤影。搜索期間，眾人發現1條6米長大蟒，腹部誇張地隆起，躺在草地上一動不動地休息，便懷疑婦人已被吞入蛇腹。眾人將蟒蛇殺死並剖腹，真的發現婦人遺體完整地蜷縮在蛇胃中！雖然最終把人尋回，但結果卻令人極度心寒。

婦人離家後下落不明

綜合外媒報導，事發於印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）錫登倫拉龐縣（Sidrap）巴圖村（Batu），66歲婦人哈賽亞（Hasiah）於4月1日上午約8時出門到自家房子後花園附近，打算尋找綁木頭的繩子（當地另有媒體報導指是從橡膠種植園回家途中），之後就下落不明。

哈賽亞的兒子努爾丁（Nurdin）知道母親平日都會在中午時分前回家，但當日到了下午5時卻遲遲未歸，於是向村民打聽母親下落，但都沒有消息。努爾丁遂與其他村民展開搜索，四處尋找哈賽亞的去向。

村民合力殺蛇救人

直至晚上約8時半，努爾丁及其他村民在搜索哈賽亞期間，發現1條約6米長的蟒蛇，其腹部異常地隆起。村民懷疑該條巨蟒吞下了哈賽亞，於是合力將蛇殺死，並將之剖腹。在網上流傳的影片中，可見村民奮力用小刀將堅韌的蛇皮割開，以拯救哈賽亞，場面十分駭人。

葬身蛇腹結局悲慘

結果，村民們真的在蛇胃中發現消失的哈賽亞，遺憾的是她早已氣絕身亡。據當地媒體報導，巨蟒從草叢中猛撲向哈賽亞，隨即咬住她的腿部，哈賽亞摔倒後曾奮力掙扎，但最終被蛇身捲着擠壓致死並吞下。

努爾丁坦言直擊母親遺體對他做成莫大打擊，並透露當見到該條巨蟒時已心感不妙。而村民幫忙將葬身蛇腹的哈賽亞的遺體取出，由家屬舉辦葬禮。

警方提醒居民小心成為蟒蛇「糧食」

皮圖裡亞斯（Pitu Riase）警察局長扎卡里亞（Ipda Zakaria）敦促當地居民在穿越種植園區等林地時，務必要多加小心，因為該區常有大型蟒蛇出沒，並表示蟒蛇具有攻擊性，會主動襲擊人類，「因為這是牠們的簡單食物來源」。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 巨蟒

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