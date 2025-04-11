大阪世博／搭世博熱走出失落30年 日本官民兩樣情

大阪政府有意藉此次盛會帶動地方經濟發展，重新為日本樹立新科技與產經標竿，進而走出失落的卅年。然而，日本全國卻僅有不到四成的民眾有積極意願參加，活動宣傳大使請辭及預售票僅售出六成，各種負面消息讓活動蒙上一層陰影。

大阪曾主辦一九七○年的世界博覽會，當時共七十七個國家、四個國際組織共襄盛舉，占地一百五十公頃會場更吸引逾六千四百萬人次入場參觀。時隔五十五年後，大阪再度迎來世博盛事，也是繼東京奧運後日本再次舉辦大型國際活動。

回顧一九七○年代的大阪世博，當時日本因經濟高速發展而自信滿滿，隨後日本經歷「失落卅年」。日本不但在低迷經濟中掙扎，人口老化與萎縮更讓其面臨嚴峻挑戰。再次舉辦世博，大阪政府希望藉此帶動地方經濟。據估計，若世博期間能吸引三千萬人入場，整體經濟效益可達一點九兆日圓。

特別是夢洲島，夢洲在過去曾被納入「科技港大阪」計畫中，因日本經濟泡沫化而喊卡，自此發展停滯甚至被視為「負遺產」。如今，大阪政府再次投注在夢洲上，期盼重新站穩腳跟、走出困境，重現當年榮景。

不過，日本民間對世博卻不如官方熱絡。前年十一月，大阪市民有逾九萬人連署呼籲取消大阪世博，原因包括國內外皆不受歡迎、花錢如流水、計畫大幅延遲。據日媒就日本民眾與京阪神地區國民參與大阪世博的意願調查，全國民眾僅百分之三十四有積極意願參加，京阪神地區更僅有百分之二十四。

此外，場館籌建經費幾乎翻倍，由原本一二五○億日圓上漲至二三五○億日圓，全部總金額上看十三兆日圓，導致大阪國民的人均負債上升。

大阪世博工程更因進度緩慢而受外界矚目。據日本時事通信社報導，「海外館」截至五日為止，四十二座場館中僅十七座宣布投入試營運，意味著海外館完工率僅四成。

值此之際，世博宣傳大使、搞笑藝人組合Downtown的濱田雅功因健康而宣布長期休養，松本人誌也因醜聞暫停活動，門票同樣也不樂觀。