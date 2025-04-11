大阪世博／TECH WORLD館呈群山意象 台灣秀科技人文雙實力

五年一度的世界博覽會本月十三日將在日本大阪登場，聯合報記者展前直擊，台灣以玉山數位科技株式會社名義參展的TECH WORLD館，以「生命」、「自然」、「未來」三大劇場展現科技與人文軟硬實力兼具的台灣，更首次採用五百六十台平板打造機械花株，創造台灣影像故事與民眾互動。

二○二五大阪世博即將開幕，有一百五十八個國家與地區，加上企業及國際組織，合計一百八十個單位參展。其中被通稱為「台灣館」、「玉山館」的「TECH WORLD（科技世界）」，充滿濃濃台灣味。

「台灣館」場館外觀以台灣山脈為概念設計的白色建築，意味好山好水，建築設計就像高聳群山，採用可回收金屬環保綠建材，外觀藉由金屬板切折出有如群峰蜿蜒之山稜折線，產生山之陰影面及向陽面。白天可反射陽光，閃耀迷人光芒；到了夜晚，館內透出柔和光芒，與星空交相輝映，宛如一座寶山，象徵每個人心中都有一座山，不僅是根本，也是追求共好的起點。

因台灣不是國際博覽局成員，本次是以企業館身分參展，推出TECH WORLD館，英文字母縮寫就是TW，與台灣的英文縮寫相同，似乎也找到藉此宣傳台灣的妙方。

TECH WORLD館館長、外貿協會副秘書長邱揮立受訪時表示，TECH WORLD館以「生命」、「自然」、「未來」三大劇場展現科技與人文軟硬實力兼具的台灣，透過軟硬體實力打造跨媒體沉浸式體驗，也讓參觀者充分認識台灣之美。

進入場館後在入口大廳等候約三到五分鐘，了解場館基本資訊，同時配戴上由場館發放的智慧型手環裝置。接著進入一樓，率先登場的是「生命劇場」，透過視覺展演技術，傳達對生命的尊重，映入眼簾的花株互動整合系統，由巨型圓柱投影和五百六十台平板打造的機械花株互動裝置共演，呈現島嶼多元生態樣貌。

接著進到三百六十度環景的「自然劇場」，故事從玉山開始，透過4Ｋ環景大螢幕認識台灣地理與自然故事，館內搭配淡淡檜木香，讓參觀者六感體驗台灣好山好水。同時也走過蘭花小徑，認識台灣之光蘭花產業，除了出口全世界品種優良的蝴蝶蘭外，更展現奈米花漆噴染技術，提高蘭花欣賞價值；也展示錼創MicroLED技術，以高亮度、高色彩對比，加上接近裸視３Ｄ的成像效果。

最後「未來劇場」，使用超長型Mini LED螢幕，搭配動態互動感測及立體影像技術，帶領參觀者走進未來美好生活的想像。在這些充滿科技元素的應用中，相同的語言就是晶片，而由台灣製造的晶片向世界發出共好邀請。