瘦還要更瘦！日年輕女性飲控過頭 熱量攝取低於戰後糧荒水準

根據「東洋經濟Online」報導，日本年輕女性過瘦問題日益嚴重。厚生勞動省最新公布的《2023年國民健康與營養調查》指出，20至30歲女性中有高達五分之一（20.2%）屬於「過瘦」體位（BMI低於18.5），這一比例不僅高於全體女性平均值，也呈現逐年上升趨勢。這樣的現象與全球趨勢背道而馳，甚至在國際研究中被視為「特例」。

根據國際研究團隊NCD Risk Factor Collaboration於《刺胳針》期刊發表的調查，日本是少數在低體重成人比率上與發展中國家並列的先進國家之一。2022年全球僅有六個國家肥胖率低於5%，其中包括日本。而日本年輕女性長期處於熱量攝取不足的狀況，每日平均攝取熱量甚至已低於1946年戰後糧食短缺時期，可見其控制飲食的嚴重性。專家指出，這種極端瘦身傾向可能導致月經不調、骨質疏鬆、免疫力下降，甚至對下一代造成影響，包括低出生體重與先天疾病等風險。

年輕女性之所以普遍追求過瘦，與身體意象的扭曲認知密切相關。多項研究指出，即便體重正常，許多日本女性仍自認「太胖」，這一錯誤認知在全球屬高比例。聖隷基督教大學一項研究更顯示，體型愈瘦的女性，反而「希望更瘦」的比例愈高，導致她們不斷進行節食或陷入暴食與催吐的惡性循環。這些行為不僅損害健康，亦可能引發飲食失調等心理疾病。

為改善年輕女性對身體的錯誤期待，歐洲多國已率先立法規範相關媒體與社群內容，例如禁止過瘦模特兒登台、要求社群平台移除助長厭食症的有害資訊等。專家呼籲，日本也應正視這一問題，檢討過度推崇瘦身的社會氛圍，並從教育、媒體與法律等多方面進行改革，以守護女性健康與未來世代的福祉。