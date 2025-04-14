快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

大阪萬博開幕！是經濟翻身機會還是加速衰退？

NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

瘦還要更瘦！日年輕女性飲控過頭 熱量攝取低於戰後糧荒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
日本年輕女性刻意節食，已對健康造成影響。 示意圖／ingimage
日本年輕女性刻意節食，已對健康造成影響。 示意圖／ingimage

根據「東洋經濟Online」報導，日本年輕女性過瘦問題日益嚴重。厚生勞動省最新公布的《2023年國民健康與營養調查》指出，20至30歲女性中有高達五分之一（20.2%）屬於「過瘦」體位（BMI低於18.5），這一比例不僅高於全體女性平均值，也呈現逐年上升趨勢。這樣的現象與全球趨勢背道而馳，甚至在國際研究中被視為「特例」。

根據國際研究團隊NCD Risk Factor Collaboration於《刺胳針》期刊發表的調查，日本是少數在低體重成人比率上與發展中國家並列的先進國家之一。2022年全球僅有六個國家肥胖率低於5%，其中包括日本。而日本年輕女性長期處於熱量攝取不足的狀況，每日平均攝取熱量甚至已低於1946年戰後糧食短缺時期，可見其控制飲食的嚴重性。專家指出，這種極端瘦身傾向可能導致月經不調、骨質疏鬆、免疫力下降，甚至對下一代造成影響，包括低出生體重與先天疾病等風險。

年輕女性之所以普遍追求過瘦，與身體意象的扭曲認知密切相關。多項研究指出，即便體重正常，許多日本女性仍自認「太胖」，這一錯誤認知在全球屬高比例。聖隷基督教大學一項研究更顯示，體型愈瘦的女性，反而「希望更瘦」的比例愈高，導致她們不斷進行節食或陷入暴食與催吐的惡性循環。這些行為不僅損害健康，亦可能引發飲食失調等心理疾病。

為改善年輕女性對身體的錯誤期待，歐洲多國已率先立法規範相關媒體與社群內容，例如禁止過瘦模特兒登台、要求社群平台移除助長厭食症的有害資訊等。專家呼籲，日本也應正視這一問題，檢討過度推崇瘦身的社會氛圍，並從教育、媒體與法律等多方面進行改革，以守護女性健康與未來世代的福祉。

日本 減肥 減重 體重

延伸閱讀

防止憾事…東京醫院首設「嬰兒郵箱」 放置1分鐘內啟動通報

北海道旅客行李超重遭攔！機場人員包圍檢查 開箱後哭笑不得

現實太殘酷…YTR躍日本小學生夢幻職業！近半創作者月收不到2200

冷凍更好用！蔬果達人揭5種蔬菜適合長期保存 料理輕鬆不浪費

相關新聞

大阪世博開幕 84展館亮相

二○二五年世界博覽會昨天上午在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至十月十三日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超...

瘦還要更瘦！日年輕女性飲控過頭 熱量攝取低於戰後糧荒水準

根據「東洋經濟Online」報導，日本年輕女性過瘦問題日益嚴重。厚生勞動省最新公布的《2023年國民健康與營養調查》指出，20至30歲女性中有高達五分之一（20.2%）屬於「過瘦」體位（BMI低於18.5），這一比例不僅高於全體女性平均值，也呈現逐年上升趨勢。這樣的現象與全球趨勢背道而馳，甚至在國際研究中被視為「特例」。

大阪世博「未來社會」 無紙無現金

五年一度的世界博覽會昨在日本大阪夢洲開幕，本次主題為「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，展區會場占地約一五五公頃，堪比兩座...

日本餐廳苛刻高價變「富人遊戲」？名廚揭殘酷真相

預約米其林二星壽司店，卻因遲到半小時被拒入內、連一口都沒吃到還得照單全收？一名香港女遊客的遭遇掀起網路熱議，但其實，這正是日本高級日本料理圈「新常態」。為什麼愈來愈多餐廳動輒要價上萬元、規定近乎苛刻？有名廚直言：人們吃的不是料理，而是價格。

掃描大阪世博155公頃會場 帶你一覽大屋頂環 1秒找出台灣館

2025年世界博覽會4月13日上午在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至10月13日。開幕前會場就出現排隊人潮，估計首日進場人數將超過14萬人。然而，預售票銷量僅達目標的6成，顯示日本民眾對世博似乎熱情不再。

大阪世博／吉祥物「脈脈」 第6隻眼在尾巴

大阪世博會吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」不僅在會場內隨處可見，近期也充斥在大阪大街小巷。這隻擁有特殊外型，獵奇到讓人覺得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。