新加坡樟宜機場獲全球最佳 星交長：邁向國際航空樞紐

新加坡樟宜機場重登全球最佳機場榜首，這也是樟宜機場第13次獲選得此殊榮。新加坡交通部長徐芳達今天表示，新加坡須保持開放並與世界接軌，將推動樟宜機場發展為國際航空樞紐的計畫。

聯合早報等媒體今天報導，英國調查機構Skytrax最新推出全球最佳機場排名榜，2025年公布的第一名是樟宜機場（Changi Airport）。這是樟宜機場第13次獲選為全球最佳。

報導指出，樟宜機場去年名列第二，這次除了重奪第一名，還獲得「全球最佳機場餐飲」、「全球最佳機場洗手間」及「亞洲最佳機場」等多個重要獎項。

樟宜機場集團總裁任錦榮在報導中說，第13次被評為全球最佳機場，感謝所有旅客的支持，也感謝機場團隊提供最卓越的服務，隨著航空業持續增長，期待更多旅客前來體驗樟宜機場的魅力。

新加坡交通部長徐芳達在臉書發文表示，近期事態發展在全球引起極大的焦慮和不確定性，在這種環境下，新加坡必須保持開放並與世界接軌，繼續成為全球人員和貨物流動的關鍵節點、推進樟宜機場成為國際航空樞紐的計畫。

報導指出，樟宜機場去年客運量達到6770萬人次，恢復至疫情之前2019年的99.1％。新加坡地處馬六甲海峽南端，倚重自由貿易，戰略位置重要，也是人流、物流的往來樞紐。樟宜機場身為最繁忙機場之一，不只提供運輸功能，一座位於樟宜機場最核心位置、斥資新幣上億元打造的「星耀樟宜」（JewelChangi Airport），也讓樟宜機場兼具交通與百貨時尚角色，其中大型室內瀑布「雨漩渦」更為國際旅客創造「打卡點」。