南韓公共場所凶器持有罪上路 1陸籍男路上持刀被逮

雖然約翰洛克學院跟牛津大學並沒有直接的關係，但其創辦人是牛津校友，在評選過程中也邀請了許多牛津大學的教授擔任評審，去年的頒獎典禮更是邀請到牛津PPE（哲學、政治學及經濟學）校友、前英國首相特拉斯（Liz Truss）作為頒獎嘉賓。種種的細節都暗示著若能在這項論文競賽得獎，將會是申請英國名校的一大助力，從而使許多家長和參賽學生趨之若鶩。

2025-04-10 13:50