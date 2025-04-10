「以為爆炸」日本老翁開車撞進醫院6傷 玄關玻璃碎裂傳巨響

日本1名80多歲老翁今天上午開車衝撞千葉縣船橋市一間醫院，導致醫院玄關玻璃碎裂，共6人受傷，傷者均沒有生命危險。目擊者回憶當時出現巨響，以為有不明物體爆炸。

日本「每日新聞」報導，位於船橋市高根台2區的「千葉德洲會醫院」今天上午11時20分左右，報警稱「有轎車撞進（醫院）正面玄關」。

這起事件導致駕車的老翁受傷，老翁以外的5名傷者為當時在醫院內的民眾。

千葉縣船橋東警察署說明，這輛車從醫院正面玄關衝進，撞破玻璃駛入醫院內，並撞上電梯與柱子後停了下來，警方正在調查事故原因。

千葉德洲會醫院則表示，這輛車從停車場出口闖進醫院大廳，造成院內等待繳費的民眾受傷。6名傷者均就地接受治療，全員均能對話，不是重傷。

日本放送協會（NHK）報導，當時在現場附近的民眾表示，「當時出現巨大聲響，以為有什麼物品爆炸。我往發出聲響的方向一看，發現有車輛衝入，當時有名男性長者正好從車內出來。若當時有許多人在場，就覺得很可怕。」