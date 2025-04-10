菲航客艙飛行途中冒煙 迫降日本羽田機場

根據日媒「magacol」報導，東京一位育有兩名子女的牟田暁子女士，在得知長女罹患罕見疾病後，雖一度陷入低潮，最終選擇積極面對，陪伴女兒成長。她不僅為孩子改變職涯，也因女兒的存在，拓展了自己的人生視野。

2025-04-10 10:02