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菲航客艙飛行途中冒煙 迫降日本羽田機場
菲律賓航空一架客機今天凌晨因為客艙冒煙，緊急降落在日本東京羽田機場，所幸無人受傷。日本政府國土交通省（簡稱國交省）指出，起因可能是飛機空調設備故障而冒煙。
日本放送協會（NHK）與TBS電視台報導，國交省表示，這架飛機從菲律賓首都馬尼拉起飛，目的地為美國洛杉磯。今晨2時20分左右，機組人員在飛行途中通報客艙冒煙，將緊急降落。
這架飛機後來於3時30分左右轉降羽田機場C跑道。而羽田機場C跑道受到這起事件影響，一度關閉約10分鐘。
這架飛機為菲律賓航空（Philippine Airlines）編號102班機，機型為波音（Boeing）777，乘客加機組人員共373人均未受傷，但有1名40歲的菲律賓籍女乘客反映身體不適。
目前，這架飛機降落後，機內仍殘留煙霧，維修人員正在檢查。
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