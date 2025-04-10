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探測早期宇宙電波 英義將發射新衛星

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

英義兩國簽屬太空探測協議，將揭開早期宇宙大謎團！英國藍天太空公司與義大利太空總署將在月球軌道上建立國際太空站，並研發微型衛星群進行繞月探測，盼能夠接收早期宇宙的無線電波。科學家表示，宇宙古老訊號可能揭開宇宙大爆炸至宇宙網之間缺失的部分。

早期宇宙無線電波

TNW》報導，英國藍天太空公司目前已獲得義大利太空總署的合同協議，未來將設計一批微型衛星群，並在月球軌道上建立一個國際太空站，透過衛星繞行收聽來自早期宇宙的無線電波，以幫助科學家消除噪音並解開早期宇宙的線索。

根據過往研究，早期宇宙是第一批恆星發亮之前的時期，當時宇宙主要由旋轉的氫氣組成，而氫原子則自然發射出頻率非常特定的無線電波，形成宇宙黑暗時期的古老訊號。如今，這些無線電波訊號仍然存在，但幾乎不可能從地球上進行探測。

對此，藍天太空公司將研究小型、低成本「立方體衛星」能否順利繞行月球並展開研究，而義大利太空總署將研究如何建造這款太空船。未來，繪製古老訊號可以填補宇宙大爆炸和第一批恆星之間缺失的部分，並展示宇宙如何從平滑的氫霧演化成今日的宇宙網。

歐洲太空探測計畫

衛報》指出，這是一項耗資20萬歐元的太空探測計畫，將由四顆或更多顆衛星組成的衛星群，接收位於FM無線電範圍內的無線電訊號，而月球背面可以阻擋來自地球的干擾，因此成為探測古老訊號的理想位置。

藍天太空公司執行長兼聯合創始人特塞尼表示，如果這項計畫如期展開，其可能會是一項商業服務，而根據技術的可行性、資金狀況和適當的基礎設施，預計能夠在探測結束後五年內進行相關研究發表。

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太空 宇宙 衛星

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